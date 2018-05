Morsiussaaren tonttihinnoista ja vuokrauksesta ei tehty vielä linjapäätöksiä - vuokralaisia kuullaan



Morsiussaaren tonttien vuokralaisia kuullaan vielä ennen hintapäätöksiä. Clas-Olav Slotte

Marja Vilpula

KOKKOLA (KP)

Kokkolan Morsiussaaren tonttivuokralaisille järjestetään kuulemistilaisuus tonttien hinnoittelu- ja luovutusperiaatteista.

Kaupunginhallituksen konserni- ja kehitysjaosto ei pystynyt vielä maanantaina vetämään linjaa hinnoittelusta ja luovutuksesta, vaan se päätti siirtää asian myöhemmäksi.

Morsiussaaren tonttihinnoista odotetaan nopeaa päätöstä, sillä tonttien vuokrasopimukset päättyvät tänä vuonna. Alue on jo muuttunut omakotitaloalueeksi.

Kaupungingeodeetti Matti Kivistön valmistelema esitys tonttihinnoittelusta ja vuokraamisesta pitää sisällään monta kimuranttia asiaa. Hän kertoo, että esityksen ideana on heittää vaihtoehtoja ja hakea ajatusmallia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Yleinen linja kaupungilla on ollut, että omakotitalotontin on voinut joko vuokrata tai ostaa. Sitä esitetään myös Morsiussaaren linjaksi.

Hankalin ja eniten tunteitakin herättävä ratkaisu on tontin myyntihinta. Kyse on arvokkaista merenrantatonteista ainutlaatuisessa perinneympäristössä muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Osa vuokralaisista käyttää tonttia kuitenkin vain osan vuodesta huvilatonttina.

Valmisteleva virkamies ja poliitikotkin ovat vielä visusti hiljaa myyntihinnoista. Kaupunki on pyytänyt kahdelta konsultilta arviot tonttien arvosta eli keskimääräisistä neliöhinnoista. Matti Kivistö ei niitä paljasta, mutta arviot ovat suhteellisen lähellä toisiaan.

– Konsulttien arviot eivät ole julkisia. Ne julkistetaan vasta sitten, kun tonttien neliöhinnoista on tehty päätökset, Matti Kivistö sanoo.

Täysin vastaavaa vertailualuetta kaupungista on vaikeaa löytää. Yhtenä vertailualueena on käytetty asuntomessualueen tontteja, joilla ei ole omaa rantaa. Niiden hinta on 34,67 euroa neliöltä, mutta se nousee vuoden 2020 alusta 44 euroon neliöltä.

Morsiussaaren lähellä olevalta Vikån alueelta kaupunki myy tontteja nyt 26,50 euron neliöhinnalla. Vikå ei ole meren rannalla.

Tonttien myyntihinta vaikuttaa ratkaisevasti myös tonttivuokriin. Omakotitalotonttien vuokraprosentti on kaupungin tonteilla viisi prosenttia ja sitä esitetään myös Morsiussaareen. Vuokralaisille se tarkoittaa kovaa vuokrankorotusta, sillä viisi prosenttia lasketaan myyntihinnasta.