Pedersören susihyökkäys oli väärinkäsitys – koiran vamma oli iso paise



Pedersöressä keskiviikkona poliisille ilmoitettu mahdollinen sudenhyökkäys koiran kimppuun on selvinnyt. Pedon hyökkäystä ei ole tapahtunut. Poliisin tekemän paikkatutkinnan ja koiraa tutkineen eläinlääkärin tutkimuksissa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä koiran joutuneen petoeläimen hyökkäyksen kohteeksi. Suden aiheuttaman vamman sijaan koiralla on ollut iso paise, jonka takia sitä on leikattu.

Pohjanmaan poliisilaitos otti keskiviikkona vastaan ilmoituksen, jonka mukaan ilmoittaja epäili, että hänen tyttärensä 9-vuotias häkissä ollut jämtlanninpystykorva oli joutunut suden hyökkäyksen kohteeksi.