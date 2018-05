Pääkirjoitus: Väyrynen palaa, Kärnä lähtee



Konkaripoliitikko, europarlamentaarikko Paavo Väyrysen ympärillä kevään ajan pyörinyt tivoli pysähtynee ainakin hetkellisesti, kun hän palaa eduskuntaan ensi kuussa. Keskustasta eronnut Väyrynen palaa eduskuntaan 12. kesäkuuta. Asian vahvisti maanantaina eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti maanantaina.

Paluupäivää edeltävänä viikonloppuna keskustaväki on koolla puoluekokouksessa Sotkamossa, missä puolueen puheenjohtajaksi valitaan liput liehuen pääministeri Juha Sipilä. Keskustan kunniapuheenjohtajan tehtävästäkin luopunut Väyrynen uhitteli aiemmin keväällä, että hän haastaisi Sipilän puheenjohtajavaalissa, mutta ymmärsi lopulta vetäytyä olemattoman kannatuksen vuoksi. Väyrysen hanke keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajan nuijan saamiseksi torpattiin myös yksimielisesti keskustan johdossa. Ymmärrettävästi, sillä olisihan se ollut keskustan kannalta lähinnä kiusallista, jos oman Kansalaispuolueen perustanut Väyrynen istuisi missään keskustan johtotason tehtävässä.

”Mielestäni asia on sillä sipuli”. Näin Väyrysen paluun eduskuntaan kuittasi eduskunnan pääsihteeri Paavola, jonka mukaan kaikki eduskunnan kuulemat asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että Väyrysellä on täydet oikeudet palata eduskuntaan hoitamaan edustajatointaan. Tämä tietenkin sopii täydellisesti Väyryselle, muttei hänen varaedustajalle, enontekiöläiselle kansanedustajalle Mikko Kärnälle, joka on jo aiemmin ilmoittanut riitauttavansa asian, mikäli Väyrynen palaa eduskuntaan.

Kärnää ymmärrettävästi kismittää se, että kansanedustajan hommat hänen osaltaan päättyvät 11. kesäkuuta. Suomenmaalle maanantaina antamassaan lyhyessä haastattelussa Kärnä sanoi odottavansa kaikkien asiantuntijalausuntojen valmistumista ennen kuin kommentoi asiaa tarkemmin. Toisin sanoen sitä, että millä tavoin aikoo riitauttaa Väyrysen paluun eduskuntaan – vai antaako asian olla.

Kärnän keinot riitauttaa Väyrysen paluu eduskuntaan lienevät vähäiset. Kärnä on vedonnut asiassa eduskunnan työjärjestykseen, joka hänen mielestään suojaisi hänen toimenkuvansa. Eduskunnan pääsihteeri Paavolan antamat lausunnot eivät kuitenkaan tue tätä. Paavolan mukaan eduskunnan työjärjestys ei voi ohittaa perustuslakia, joka suojaa kansanedustajan – ei varaedustajan – tehtävää.

– Perustuslaissa sanotaan selkeästi, että edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jonka kansanedustaja toimii Euroopan parlamentin jäsenenä. Emme ole löytäneet prosessuaalista keinoa, jolla hän (Kärnä) saisi asian perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, Paavola sanoi Iltalehdelle.

Mielenkiintoisinta tilanteessa on se, että millaisella profiililla Väyrynen kansanedustajan tehtäväänsä ryhtyy hoitamaan. Ei ainakaan matalalla.

Jens Oja