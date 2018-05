Lukijan mielipide: Nukkuvien äänet varmistavat heikennykset



Nimimerkki ”äänestysinto loppusuoralla” valitteli (KP 10.5.) kansanedustajien kykyä kehdata tehdä mitä hyvänsä.

Moni politiikkoihin pettynyt vannoo, ettei enää äänestä. Miten hullua! Sehän vai takaa sen, että seuraavakin hallitus voi tehdä mitä lystää. Johtavien politiikkojen ei tarvitse pelätä hyvävelipolitiikkopiirien menettävän valtaansa, jos pettynyt äänestäjä jättää äänestämättä seuraavissa vaaleissa. Näet varmasti on niitäkin, jotka eivät ole pettyneet ja heidän äänensä riittää valitsemaan hyvävelipolitiikot uudelleen, koska muut eivät saa yhtään enempää ääntä kuin viime vaaleissakaan, ellei joku heihin pettynyt äänestä toisin. Juuri toisin äänestäjät saavat aikaan poliittisia muutoksia.

Jos olet keskustaa äänestäneenä pettynyt Sipilän hallitukseen, vika on sinussa eikä keskustapuolueessa. Valitse ensi kerralla puolue harkitummin. Jos olet perussuomalaisia äänestäneenä pettynyt, vika on sinisissä loikkareissa eikä sinussa, koska he varastivat äänesi toiselle puolueelle. Ota ensi kerralla paremmin selvää ehdokkaastasi ennen kuin päätät ketä äänestät. Vaaleissa ehdokkaan valitseminen ei ole niin helppoa kuin leivän valitseminen kaupassa. Jos valitset leivän, joka homehtuu seuraavana päivänä, voit syyttää vain itseäsi. Jos valitset puoleen tai ehdokkaan joka ”homehtuu” vaalikauden aikana, jälleen vika on vain valinnassa. Et voi olla kuitenkaan syömättä. Samoin et voi olla kuitenkaan äänestämättä. Tai silloin ainakin jo tiedät, että kohta voit heikommin.

Mika Kivimaa

KOKKOLA