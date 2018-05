Lukijan mielipide: Uskosta ei syytä vaieta



Kalevi Rahkola (KP 3.5.) on oikeassa otsikossa olevassa asiassa. Uskosta on voitava ja saatava puhua. Usko on niin tärkeä asia, että sen on myös kestettävä kriittinen tarkastelu ja erilaiset kysymykset. Kysymyshän on ihmisen elämän ja iankaikkisuuden tärkeimmästä asiasta.

Jumala, joka on luonut kaiken, on antanut meille ohjekirjan siitä, miten me täällä elämme, kohtelemme toisiamme hyvin ja oikeudenmukaisesti ja missä vietämme iankaikkisuuden. Raamattu on ihmisten kirjoittama. Mutta on ensiarvoisen tärkeä tiedostaa, että jokainen sen kirjoittajasta on saanut sanomansa Pyhän Hengen kautta Jumalalta. Siksi vaikka Raamattu on kirjoitettu eri kirjoittajien kautta puolitoista vuosituhatta pitkänä ajanjaksona, niin siihen valikoidut kirjat ovat yhtenäinen kokonaisuus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Raamattu on käännetty tähän mennessä 670 kielelle siksi, että ihmisillä olisi mahdollisuus itse lukea ja ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Useille kielille, myös suomeksi, Raamatusta on useampia käännöksiä. Eri kieliltä toisille käännettäessä sanat eivät aina vastaa täysin toisen kielen sanojen merkitystä tai joskus jopa toisessa kielessä ei ole vastaavaa sanaa. Siksikin käännösten tekstit voivat poiketa toisistaan.

Olen lukenut Raamattua useammasta suomenkielisestä ja ymmärtämistäni vieraskielisistä käännöksistä. Näiden lisäksi olen käyttänyt Raamatun tietosanakirjaa tekstien alkuperän tarkistamiseen. Merkillepantavaa on, että kaikki nämä käännökset, joissa on puhtaasti pyritty mahdollisimman alkuperäiseen ja oikeaan käännökseen, ovat käännöksestä ja kielestä riippumatta samansisältöisiä.

Ihmisen kokonaisuus on kolmeosainen. Siihen kuuluu kehomme, jonka kautta olemme yhteydessä toinen toisemme kanssa mm. näkemällä, puhumalla ja koskettamalla. Tätä sisempänä ihmisellä on alue, jota voi kutsua psyykeksi tai sieluksi. Tähän alueeseen kuuluvat meidän ymmärryksemme, tunteemme ja persoonallisuutemme. Ihminen voi olla fyysisesti tai psyykkisesti terve tai enemmän tai vähemmän sairas. Näiden kahden osa-alueen lisäksi meillä on kaikkein syvimpänä ihmisen henki.

Usein uskonasiat ymmärretään kehollisiksi rituaaleiksi tai sielunelämän tunne- tai vastaaviksi kokemuksiksi. Todellinen elävä usko on kuitenkin jotain paljon syvempää. Mitä syvempänä jokin asia ihmisessä on, niin sitä kokonaisvaltaisemmin se vaikuttaa koko ihmiseen. Uskonelämässä tulee käyttää järkeä. Sitä ei saa missään vaiheessa jättää huomioimatta. Tämän lisäksi on tiedostettava, että tarvitsemme järkemme lisäksi vielä jotain enemmän.

Elävä usko syntyy, kun ihminen pyytää saada uskoa Jeesuksen sovintotyön todeksi omalle kohdalleen. Sen, että Jeesus on kuollut siksi, että hän voi päästä Taivaaseen tämän elämän jälkeen. Kun pyyntö on aito, niin Jumala vahvistaa sen antamalla oman Pyhän Henkensä ihmisen sisimpään eli ihmisen henkeen.

Jumalan Pyhä Henki on vaikuttanut, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Siksi myös sen ymmärtämiseen tarvitaan Pyhän Hengen apua. Pyhän Hengen kautta saamme aidosti olla rukoillen yhteydessä Taivaalliseen Isäämme, joka hyvyydessään haluaa olla mukana jokaisen luomansa ihmisen elämässä ja vaikuttaa ja vastata tämän rukouksiin. Pyhä Henki antaa myös voiman elää Jumalan tahdon mukaista puhdasta elämää. Elääkö ihminen näin, riippuu siitä, kuinka totta hän on valmis elämällään ja iankaikkisuudellaan tekemään.

Risto Nikkanen

KOKKOLA