Vattajalla ammutaan kovilla tiistaista lauantaihin



Vattajalla alkaa ilmapuolustusharjoitus. Clas-Olav Slotte

Hanna Rautio

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus alkaa tiistaina 15. toukokuuta Lohtajalla Vattajan ampuma- ja harjoitusalueella. Harjoitus kestää reilun viikon, 24. toukokuuta saakka.

Harjoituksen johto- ja valmisteluvastuu on Ilmasotakoululla ja tukivastuu Karjalan prikaatilla. Kaksivaiheinen harjoitus koostuu ampuma- ja taisteluvaiheesta.

Ampumavaiheen 15.–19.5.2018 aikana käytetään kovia ampumatarvikkeita, joita ei käytetä taisteluvaiheen 20.–24.5. aikana. Harjoitukseen osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1 500 henkilöä.

Harjoituksen päämääränä on parantaa reserviläisten, varusmiesten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan sekä ilmapuolustuksen eri tehtävissä operatiiviseen tehtävään harjaantumiseksi, Karjalan prikaatista kerrotaan. Lisäksi kehitetään maavoimien, ilmavoimien ja merivoimien joukkojen yhteistoimintaa ilmapuolustustehtävissä.

Harjoituksen moottorimarsseja on liikenteessä Lohtajalle maanantaista lauantaihin. Eniten yhdellä kerralla on liikennettä lauantaina 19. päivä, kun 71 ajoneuvoa siirtyy Hattulasta Tampereen, Seinäjoen ja Jepuan kautta valtatie 8:lle ja siitä edelleen Lohtajalle. Marssin on määrä olla perillä Vattajalla kello 18. Moottorimarssi etenee maksimissaan 80 km/h -vauhtia.