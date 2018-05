Kokkola City Runissa juostaan jälleen tulevana perjantaina



Kokkola City Runiin startattiin vuonna 2017 aurinkoisessa säässä Kokkolan Kauppatorilta. Clas-Olav Slotte

Perinteinen juoksutapahtuma Kokkola City Run järjestetään tulevana perjantaina 18. toukokuuta. Tapahtuma järjestetään jo 12. kerran.

Tänä vuonna käytössä ovat samat, viime vuonna uusitut reitit. Valittavana on kuuden kilometrin reitti ilman ajanottoa, kymmenen kilometriä ajanotolla sekä puolimaraton.

Matkoille startataan Kokkolan Kauppatorilta kello 18.00–18.25 aikana. Lähtöaikoja on tiivistetty, jolla pyritään välttämään suurempia ruuhkia.

Tapahtumaan on ilmoittautunut ennakkoon reilut 2 000 osallistujaa. Matkoista suosituin on kuusi kilometriä, jolle on ilmoittautunut noin 1 400 osallistujaa.

Suurin osallistujaryhmä tulee Perhosta, jonka ryhmässä on mukana koululaisia ja muita kuntalaisia. Isoin yritysryhmä on KPO yli 160 osallistujalla.

Tapahtumapäivänä ehtii vielä ilmoittautua mukaan kalahallin infopisteellä, ja järjestäjätaholta Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:stä kerrotaan, että yleensä paikan päällä ilmoittautuu vielä pari sataa kuntoilijaa.

Myös maalialue sijaitsee torilla, missä järjestetään muutakin ohjelmaa. Tapahtuman avaa Kokkolassa vieraileva Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

Liikunnallinen massatapahtuma on tärkeä seurojen ja Keplin yhteistyötilaisuus, jossa urheiluseurat tarjoavat Keplille talkooapua järjestelyihin. Vuosittain Kokkola City Runin toteuttamiseen tarvitaan yli 250 ihmisen talkootyöpanos ja tänä vuonna mukana olevia seuroja ovat Yksipihlajan Reima, Kokkolan Veikot, Kälviän Tarmo, Kokkolan Kiri, Kokkolan Suunnistajat, Kokkolan Palloveikot, Kokkolan Naisvoimistelijat, Kokkolan Tiikerit ja Kokkolan Jymy.

Liikuntatapahtuma vaikuttaa kaupungin liikennejärjestelyihin. Tapahtumajärjestelyt alkavat torilla jo parjantaiaaamusta ja iltapäivän aikana vaikutukset alkavat näkyä myös tieliikennejärjestelyissä. Paikallisliikenne pääsee kulkemaan Torikadulla viimeiseen vuoroon saakka ja taksiliikenne pääsee Rantakadun tolpalle koko tapahtuman ajan.

Seuraavat tieosuudet ovat suljettuina tarvittavan ajan välillä kello 16-21:

Torikatu välillä Kaarlelankatu - Rantakatu

Kauppatorinkatu sekä Vaatturinkatu Hotel Kaarlen kohdille siten, että pääsy kaupungintalon P-alueelle on mahdollista

Rantakatu välillä Antti Chydeniuksenkatu - Torikatu

Antti Chydeniuksenkatu välillä Itäinen kirkkokatu - Vapaudentie

Meritie