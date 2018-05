Täydenkuun tansseilla Pyhäjärvellä poikkeuksellisen kansainvälinen ohjelmisto



Koreografi Filbert Tologo haastaa ja tekee liikkeeksi aikamme ongelman, yksinäisyyden.

Täydenkuun Tanssit -nykytanssifestivaalin tämän vuoden ohjelmisto on poikkeuksellisen kansainvälinen. Ohjelmistossa on seitsemän ulkomaista teosta ja kahdeksan kotimaista teosta.

Esiintyjävieraita saapuu 13 eri maasta: Belgiasta, Brasiliasta, Burkina Fasosta, Espanjasta, Irakista, Kongosta, Luxemburgista, Portugalista, Saksasta, Senegalista, Sveitsistä, Syyriasta ja Taiwanista. Kaikki ulkomaiset vieraat esiintyvät ensimmäistä kertaa Suomessa.

Tämän vuoden ohjelmistovalinnat nostavat esiin eri kulttuurien välisen vuoropuhelun tärkeyden. Taiteilijat käsittelevät teoksissaan ikiaikaisten aiheiden lisäksi myös hyvin ajankohtaisia teemoja, jotka koskettavat meitä kaikkia.

Festivaali haluaa olla kansainvälinen kohtauspaikka, jossa eri kulttuurit kohtaavat ja asettuvat vuoropuheluun. Tänä vuonna festivaali järjestää ensimmäisen kerran Open stage -tapahtuman nuorille, 16 vuotta täyttäneille tanssin opiskelijoille ja harrastajille. Tapahtuman tarkoituksena on saattaa yhteen tanssin ammattilaiset opiskelijat ja harrastajat sekä heidän opettajat. Nuorilla on tilaisuus esittää omia teoksiaan ja saada siitä ammattilaisten palautetta; lisäksi nuorille on suunniteltu oma kurssiohjelma ja he näkevät festivaalin esityksiä.

Kurssitarjonta on kokonaisuudessaan monipuolinen – kurssitarjontaa on sekä ensikertalaisille ja harrastajille että ammattilaisille. Kurssilaisilla on ainutlaatuinen tilaisuus myös nähdä opettajiensa esityksiä.

Kotimaista ja ulkomaista nykytanssia esittävä festivaali järjestetään Pyhäjärvellä vuonna 2018 jo 27. kerran. Festivaalin ajankohta on 25.-29.7.2018. Ohjelma on tänä vuonna muuttunut siten, että festivaali on viisipäiväinen ja, että se pidetään loppuviikolla eli keskiviikosta sunnuntaihin.