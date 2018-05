Uutiskoosteessa kuluneen viikon alueellisesti kiinnostavimmat aiheet



Kruunupyyn lentokentällä ilmailupäivä Jyri Mattila Turun lentokerho ja Mörkö Pitts. Clas-Olav Slotte

Minna Mustonen (KP)

Kuluneella viikolla, toukokuun toisella viikolla verkkojulkaisujamme on luettu ahkerasti. Kiinnostusta ja kiinnostavia juttuja on löytynyt laidasta laitaan. Helle ja luonnonilmiöt ylipäätään ovat kiinnostaneet lukijoitamme laajasti. Näille leveysasteille, keskelle kevättä hiukan yllättäenkin saapuneet kesäiset lämpötilat ovat aiheuttaneet mielenkiintoisia ilmiöitä. Siitepölykausi alkoi rytinällä ja jo lauantaina Ylivieskassa ylitettiin helleraja, rajan ylitti tietyllä tapaa myös eräs harvinainen vieras. Ryhävalas ui siikanuottaan Vaasan lähistöllä.

Auringon haittavaikutukset ja ihon suojaaminen on noussut tärkeäksi. Luonto on kuivunut siihen tahtiin, että kevättöitä on päästy aloittelemaan pelloilla, mutta kuiva luonto on aiheuttanut kiusaa alueen pelastusviranomaisille. Maastopaloja, karanneita kulotuksia ja käsistä lähteneitä roskienpolttoja on riittänyt. Ruohikkopalovaroitus annettiin loppuviikosta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Pelkkää paistetta ja aurinkoa ei kulunut viikko uutisrintamalla ollut. KP24 puolella kerroimme muun muassa muun muassa urakoiden viivästyvän Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla, Junnikkalan sahan keskeyttävän puun oston ja Kaustisella vaadituista Keliberin lisäselvityksistä kaivoksen aiheuttamista vesihaitoista, puolestaan Kokkolassa Chydeniuksen-koulun naapurusto raivostui liian lähelle rakentuvasta koulusta.

Viikon varrella vietettiin helatorstaita Kruunupyyssä järjestettyine Ilmailupäivineen, jännitettiin ensin euroviisusemifinaaleja ja loppujen lopuksi euroviisufinaalia sekä katsottiin jääkiekkoa. Viikko päättyi äitienpäivään ja äitien juhlimiseen.

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan lukijoitamme eniten kiinnostaneita juttuja.

(osa on tilaajasisältöä, mutta rekisteröitymällä voitte lukea muutaman jutun ilmaiseksi)

