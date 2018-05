Polkujuoksuun annettiin vinkkejä Santahaassa



Ennen lenkkiä tutustuttiin polkujuoksukenkien ominaisuuksiin Salomonin edustajan Antti Jatkolan johdolla. Hanna Rautio

Hanna Rautio

Kokkolan Santahaassa järjestettiin perjantaina polkujuoksutapahtuma, jossa pääsi tutustumaan alueen maastoihin sekä asianmukaisiin välineisiin asiantuntijan opastuksella.

– Polkujuoksukengän pohja on pehmeämpi kuin asfaltilla käytettävän lenkkarin pohja. Pehmeys on yhtä kuin pito eli polkujuoksukengän tarkoitus on pitää märässä maastossa kallioilla ja juurakoiden päällä, Salomonin polkujuoksukenkiä tapahtumassa esitellyt Antti Jatkola kertoo.

Polkujuoksukenkien ominaisuuksia ovat myös vahvistetut kärjet, jotka suojaavat varpaita kolhuilta maastossa ja kestävä, vettä sekä likaa hylkivä pinta. Polkujuoksukengän pitää istua tiukasti jalkaan, mutta pituussuunnassa varpaille täytyy jättää tilaa puolesta sentistä senttiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Rutikuivaan maastoon, kuten nyt täällä Santahaassa riittää pienemmät, neljän millin nappulat kengän pohjassa, Jatkola ohjeisti kenkien valintaan.

Osallistujat saivat käydä juoksemassa erilaisilla kengillä sekä testata juoksuliivejä, joihin voi kätevästi ottaa mukaan pehmeitä juomapulloja ja vaikka avaimet ja kännykän.

Tapahtuman toisen järjestäjän, Kokkolan Intersportin edustaja, kauppias Terhi Martikainen johti illan toista polkujuoksulenkkiä.

– Olen harrastanut polkujuoksua useamman vuoden. Metsässä ei tarvitse miettiä kilometrejä eikä vauhtia ja lisäksi näkee erilaisia maisemia, Martikainen kuvailee metsässä juoksemisen etuja.