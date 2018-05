Pääkirjoitus: Huikea uutinen Haapajärveltä



Keskipohjanmaa (KP 10.5.) uutisoi torstaina valtavasta investoinnista, joka kohdistuu Haapajärvelle. Uutisen mukaan Puolustusvoimat rakennuttaa Haapajärven varikolleen maanpeitteisiä räjähdevarastosuojia jopa 28,5 miljoonan euron arvosta. Hankkeen huoneistoala nousee 8 586 neliöön.

Valtava projekti on nelivuotinen ja se vaiheistetaan neljään osaan. Kahdesta ensimmäisestä vaiheesta on tarkat suunnitelmat ja kaksi seuraavaa suunnitellaan tarkemmin myöhemmin. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat aikaisintaan tämän vuoden kesäkuussa eli rakennustöihin varikolla käydään jo aivan lähikuukausien aikana. Hanketta palvelevaa tiestöä on jo kunnostettu.

Suurinvestointi vastaa kustannusvaikutukseltaan vuonna 2007 valmistunutta uutta lataamoa. Euroopan modernein lataamo maksoi 31 miljoonaa euroa ja se oli valmistumisvuonna Puolustusvoimien suurin investointi. Tuolloin valtava investointi työllisti runsaasti ihmisiä. Kulkulupia lataamon rakentamiseen myönnettiin jopa 500.

Puolustusvoimien Logistiikkarykmentti 3, joka varastosuojia Haapajärvellä ylläpitää, ei vielä osaa arvioida Haapajärven varikon uusien kunnostustoimien työllisyysvaikutusta. Työmaa on joka tapauksessa mittava ja aluetaloudellisesti merkittävä aivan kuten uuden lataamon valmistuminen oli runsas kymmenen vuotta sitten.

Haapajärven varikko on muutenkin merkittävä työllistäjä Haapajärvellä ja lähiseudulla. Varikon alueella käy töissä vakinaisesti toista sataa henkilöä. Heille varastosuojien rakennusurakka on varmasti mieluinen uutinen. On selvää, ettei tuollaisia investointeja Haapajärvelle tehtäisi, jos varikon tulevaisuuden näkymät eivät olisi myönteiset. Jo aikoinaan uuden lataamon rakentaminen oli merkittävä päätös – myös suomalaisen sotilastarviketuotannon osalta.

Haapajärvelle varikko muutti 60-luvulla Kokkolasta, jossa sen alue oli jäämässä pieneksi. Tarpeeksi laaja, turvallinen ja liikenteellisesti sopiva paikka löytyi Haapajärveltä. Haapajärvellä varikon väki on viihtynyt hyvin ja se on saanut paikkakunnalta laajan tuen. Haapajärven kaupunki tuki voimakkaasti varikon rakentamista 60-luvulla, samoin kuin uuden lataamon rakentamista ja varmasti myös räjähdesuojien suururakkaa.

Varastosuojien nykyaikaistamiseen ryhdytään, jotta vaativat ja tarkat räjähdeturvallisuusmääräykset saadaan viimeistä piirtoa myöten täytettyä. Puolustusministeri Jussi Niinistö kertoi jo viime syksynä vastatessaan kirjalliseen kysymykseen eduskunnassa, että esimerkiksi Haapajärvellä 60-luvulla rakennetuista varastosuojista luovutaan viimeistään silloin, kun uudet varastosuojat valmistuvat ja otetaan käyttöön.

Samassa yhteydessä puolustusministeri Niinistö korosti, että paikkakuntakohtaisia räjähdevarastoalueita ei olla lakkauttamassa eikä niiden toimintaa olla myöskään keskittämässä.

Haapajärven tapainen varastosuojien modernisointi on ollut menossa puolustusministerin mukaan jopa 20:lla Puolustusvoimien varikolla. Kaikkiaan vuoteen 2022 asti jatkuvassa kehityshankkeessa varikkoja uudistetaan noin 157 miljoonalla eurolla.

Puolustusvoimien organisaation rakenneuudistuksessa räjähdevarastot liitettiin perustettujen logistiikkarykmenttien alaisuuteen vuonna 2015. Haapajärven varasto on 3. Logistiikkarykmentin yksi toimipiste. Haapajärven lataamo ja sen toiminnot taas kuuluvat Räjähdekeskuksen alaisuuteen.

