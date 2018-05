Pesis starttaa futiksen rinnalle



Milos Josimov ja Cesar Hinestroza kuuluvat KPV:n avainpelaajiin. Sunnuntaina KPV kohtaa Ykkösen kotiavauksessaan AC Kajaanin. Jukka Lehojärvi

Kotimainen jalkapallokausi on saatu jo hyvään vauhtiin, ja viikonloppuna käynnistyvät myös pesäpallosarjat.

Jalkapallon miesten Ykkösessä Kokkolan Pallo-Veikot avasi kautensa kahdella vieraspelillä. Kotiavaus on sunnuntaina, jolloin KPV saa vieraaksen sarjanousija AC Kajaanin. Toistaiseksi KPV:n saldona on voitto ja tasapeli, AC Kajaanin plakkarissa on voitto ja tappio.

Naisten Ykkösessä IK Myran ja GBK pelaavat viikon toiset ottelunsa sunnuntaina. Myran matkustaa Tuusulaan PKKU:n vieraaksi. GBK kohtaa vieraskentällä Turun Weikot.

Ylivieskan Kuula on tälläkin kaudella ainoa täkäläinen niin miesten kuin naisten ykköspesiksessä. Kuulan miehet avaavat sarjakautensa lauantaina kotiottelulla Siilinjärven Pesistä vastaan. Kuulattaret avaa Tyrnävän Tempauksen vieraana.

Myös suunnistuskausi jatkuu vilkkaana, kun IK Kronan järjestää lauantaina kansalliset kilpailut.