Pääkirjoitus: Harkimon Liike Nyt kiinnostaa



Harry "Hjallis" Harkimo tiesi taatusti, mitä oli tekemässä ja mitä oli luvassa, kun hän jätti kokoomuksen: medianäkyvyyttä, paljon puhetta sosiaalisessa mediassa ja perinteisen poliittisen kentän ravistelua. Kaikkia edellä mainittuja asioita on nähty viimeisten kolmen viikon aikana. Harkimo onnistui yhdessä Mikael Jungnerin kanssa aiheuttamaan yllättävän isojakin laineita politiikan kentällä perustamalla Liike Nyt -kansanliikkeen. Harkimo ja Jungner osaavat tehdä taitavia mediatemppuja. Näyttöjä on.

Mukana Liike Nytissä on keskeisenä henkilönä myös mediapersoona Tuomas Enbuske, joka taitaa lähes kaikki provosoinnin muodot. Kaikki kolme osaavat puhua politiikasta ja taloudesta yleensä erittäin suorasukaisesti ja jopa ärsyttävän tarkkanäköisesti ja useimmiten perinteistä poliittista jargonia välttäen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Liike Nyt on lyhyessä ajassa noussut uusista poliittisista liikkeistä suosituimmaksi. Tämä käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden TNS Kantar -tutkimuslaitoksella teettämästä kyselystä, joka toteutettiin viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa. Kaksitoista prosenttia suomalaisista voisi äänestää Harkimon Liike Nyt -kansanliikettä. Ei ole mikään yllätys, että Liike Nyt oli suosituin uusista poliittisista liikkeistä. Medianäkyvyyttä on tullut lyhyessä ajassa yllin kyllin ja sen on taannut Harkimon näkyvä rooli mediapersoonana, joka sanoo suorat sanat asiasta kuin asiasta.

Kaksi muuta uutta poliittista liikettä, Sininen Tulevaisuus ja Kansalaispuolue, jäivät tutkimuksessa jokseenkin selvästi jälkeen Liike Nyt -kansanliikkeestä. Yhdeksän prosenttia suomalaista voisi kuvitella äänestää Sinistä Tulevaisuutta ja kuusi prosenttia Kansalaispuoluetta.

Tutkimuksesta käy ilmi hieman yllättävästi, että Liike Nyt kiinnostaa sekä oikealla että vasemmalla. Harkimon liikemiestaustan tuntien olisi voinut kuvitella, että liikettä mahdollisesti tukevat äänestäjät olisivat tulleet vain oikealta. Ylen haastattelussa Harkimo kiisti, että kansanliike olisi oikeistoliberaali. – Jos olisin oikeistoliberaali, olisin jäänyt kokoomukseen, Harkimo totesi Ylelle.

Harkimo keräsi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa muhkean äänipotin: 11 416 ääntä. Tältä pohjalta voisi kuvitella, että Harkimoa kiinnostaisi asettua uuden kansanliikkeen kärkiehdokkaaksi, jonka ympärille asetettaisiin muita kiinnostavia, pitkälti päivän politiikan ulkopuolelta tulevia ehdokkaita. Liike ei ole vielä tehnyt päätöstä, asettaako se ehdokkaita eduskuntavaaleihin. Harkimo, Jungner ja kumppanit haistelevat tuulia ja sitä mihin suuntaan kansanliikkeen kannatus liikkuu.

Harkimo on tunnetusti päättäväinen tekemisissään, joten voisi olettaa, ettei hän hevillä luovuta ja anna perustamansa liikkeen haihtua poliittisena päiväperhosena taivaan tuuliin.

Jens Oja