Äiti ja mummu ovat tärkeimmät arvonimet



Marketta Kivijakola on yksi 30:stä valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa palkittavista äideistä. Presidentti Sauli Niinistö luovuttaa äideille kasvatustyöstä Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Anne Mattila

Anne Mattila

Sievi

Sieviläisen emäntä Marketta Kivijakolan syli on lämmin ja sydän laaja. Neljän biologisen lapsen ja kahden sijaislapsen äidillä on aina ollut aikaa ottaa lapsi syliinsä ja kuunnella, mitä tällä on sanottavaa.

Syliin ovat päässeet myös lapsenlapset, joita tähän mennessä on siunaantunut kahdeksan ja joista vanhimmat ovat jo lähes aikuisia, sekä perhepäivähoidossa Kivijakolassa olleet lapset, Mannerheimin Lastensuojelu Liiton kautta kesälapsiksi maatilalle tulleet sekä tietenkin sukulais- ja ystäväperheiden lapset. Monet sylissä istuneista lapsista ovat jo kasvaneet aikuisiksi. Heistä on tullut hyviä ystäviä.

– Kodin ovet ovat aina auki lapsille. Niin montaa lasta ei ole kerralla jäämässä yökylään, ettei jokaiselle löytyisi makuusijaa, hän sanoo.

Laajasta perhepiiristä kertoo myös tupa, jossa on paljon istumapaikkoja, iso pöytä ja tilaa leikkiä sekä sisäänkäynnin vieressä pihalla hiekkalaatikko ja runsaasti leikkikaluja.

– Ihanaa, kun lapset ovat aina juhlapäivinä paikalla, mutta usein myös muulloin. Kun oma väki on koossa, meitä on 15, Kivijakola laskee.

Marketta Kivijakola kiittelee useaan kertaan puolisoaan Simoa, joka on mahdollistanut kodin tarjoamisen omien lasten lisäksi sijais-, hoito- ja kesälapsille. Hän on ollut hyvä vanhempi myös Marketan ensimmäisestä liitosta oleville kahdelle vanhimmalle lapselle.

Lapsenlapset ovat erityisen tärkeitä molemmille. Haastatteluhetkelläkin mummo odottelee Viljami-poikaa koulun jälkeen mummolaan.

– Pappa puuhailee myös kovasti lasten kanssa. Milloin he rakentavat linnunpönttöjä, milloin katiskaa tai käyvät kalassa. Tällaista ihan tavallista kotielämää me heidän ja muidenkin lasten kanssa olemme aina viettäneet. Mitään erityistä tai hienoa ei ole ollut. Siksi niin kovasti ihmetyttääkin, että minä olen niiden 30 äidin joukossa, jotka presidentti palkitsee sunnuntaina Säätytalolla, hän sanoo ja kertoo "ripittäneensä" hartaasti lähipiiriä selvittääkseen, kuka on huomionosoituksen taustalla.

Maatilan arki on ollut mieluinen myös kesälapsille. Tekemistä ei ole koskaan tullut pulaa.

– Monet heistä ovat olleet yksinhuoltajien lapsia. Kun lapsi on tullut meille kesällä, on äitikin saanut lomailla sinä aikana. Olen huono sanomaan ei, koska itsekin olen ollut yksinhuoltaja ja tiedän sen arjen, hän sanoo.

Sijaistytöt tulivat perheeseen 2000-luvun alkuvuosina. Toinen oli alle parivuotias ja toinen neljän vanha. Toinen tytöistä oli Kivijakoloilla esikouluun asti ja palasi sen jälkeen äidilleen, toinen tuli viime vuonna täysi-ikäiseksi ja muutti omilleen.

– Kun emme saaneet kaksospoikien jälkeen lisää lapsia, päätimme tarjota kodin sijaislapsille, Marketta Kivijakola kertoo.

Hän sanoo, että sijaisvanhemmuus ei ole poikennut mitenkään biologisesta vanhemmuudesta. Lapsia on kohdeltu kaikella tavalla tasapuolisesti.

– Sijaislapset ovat sanoneet meitä täällä kotona isäksi ja äidiksi aivan, kuten omatkin lapset. Muualla he ovat puhutelleet meitä etunimillä, Kivijakola kertoo.

Paras kiitos sijaisvanhemmuudesta tuli, kun juuri omilleen muuttanut tyttö kiitteli lämpimästä kodista, ruoasta, joka oli aina valmiina, puhtaista vaatteista, läksyjen lukemisesta yhdessä ja muista Marketan mielestä "normaaleista" asioista.

– Ihanaa, että muistaa tuollaiset asiat, sillä joskus olen miettinyt kaikkien lapsieni kohdalla, olenko ollut liiankin tiukka, hän sanoo.

Lapsirakkaus on peruja lapsuuskodista. Molempien vanhempienkin kotona olivat isot perheet, jonne serkut tulivat kesäisin.

– Itsekin halusin ison perheen, koska se tuntui hyvälle ja turvalliselle. Mikään ei tunnu niin ihanalle kuin se, että lapsi haluaa syliin ja voi miten ihana oli kuulla ensimmäisen lapsenlapsen suusta sana mummo. Äiti ja mummo ovatkin tärkeimmät elämäni aikana saamani arvonimet, Marketta Kivijakola sanoo.

Oman äidin lisäksi puolison äiti on ollut esimerkkinä hänelle. Anoppi oli myös maatilan emäntä ja perhepäivähoitaja.

– Meillä mummot ovat hoitaneet lapsenlapsia monessa sukupolvessa. Minäkin olen halunnut tarjota lapsenlapsille hoitopaikan, ettei tarvitse miettiä hoitoasioita, hän toteaa.

Tärkeimmät asiat, mitä Marketta Kivijakola on halunnut lapsille opettaa ovat rehellisyys ja käytöstavat.

– Muuten sitä vaan on ollut äiti, hän jatkaa.