Lukijan mielipide: Ari Huukille, mutta myös Kari Urpilaiselle



Kari Urpilainen alkoi tehdä kevyttä politiikkaa aralla aiheella ja syyttää hallitusta siitä, että se ei kyennyt kokonaan rahoittamaan Kokkolan satamaväylän syvennystä. Hallituksessa ymmärrettiin Kokkolan sataman kilpailukyvyn säilymisen merkitys. Hallitus lupasi 35 miljoonaa euroa rahaa, jotta väylän kulkusyvyyteen saadaan metri lisää ja Panamax-laivoihin 10 000 tonnia lisää lastia. Eli rahaa noin kaksi kertaa enemmän kuin muihin väylähankkeisiin Suomessa.

Demarit ottaisivat mieluummin riskin transiton loppumisesta eivätkä rahaa vastaan, kun kaupunki ja satama joutuvat ottamaan osaa kustannuksiin. Demarit ajattaisivat mieluummin maalta muutaman miljoonan kuutiota maata ja kiveä sataman varastokentän laajennukseen kuin hyödyntäisivät väylästä tulevan maan ja kiven. Sehän olisi työtä eikä työväenliikettä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Viimeinen satamalakko aiheutti todella suuren riskin Kokkolalle. Sillä oli uhka menettää Venäjän kauttakulkuliikenne ja sillä Venäjällä kehitetään koko ajan omia satamia. Lyhyt lastauksen kestoaika pelasti. Epäluotettava kuljetusreitti olisi voinut lakkoilun vuoksi aiheuttaa eurooppalaiselle teollisuudelle seisakit raaka-aineen loppumisen vuoksi. Taas malmin toimittajalle se oli uhka menettää asiakas. Kulohälytystilan aikana leikittiin tulella. Neljätoistametrinen väylän kulkusyvyys on sama kuin Merenkurkussa.

Kokkolan satamasta lastattiin 4,5 milj. tonnia Kostamuksen rautamalmirikastetta vuonna 2017. Yli 70 % lastattiin jättimäisiin 300-metrisiin Panamax-luokan laivoihin. Tällainen laiva lastaa yli 1000 rautatievaunun kuljettaman malmikuorman. Jos vaunut liitettäisiin toisiinsa, junan pituus olisi 15 kilometriä. Yksi metri kulkusyvyyttä lisää satamaväyläämme tarkoittaa 10 000 tonnia lisää lastia ja kilpailukykyä.

Miljoonina tonneina mitattavat kuljetusmäärät edellyttävät tarkasti ohjattua toimintamallia. Vaunut puretaan vaunu kerrallaan kaatolaittein kahdessa vuorossa. Prosessin eri vaiheille on laadittu yhteiset mittarit, joista tärkein on vaunujen purkunopeus. Tavoite on purkaa 18 vaunua tunnissa. Tällöin prosessi etenee sujuvasti. Ari Huuki liittyi joukkoon, joka ei halua ymmärtää, kuinka tärkeä on hyödyntää Kokkolan sataman ja kaksoisradan mahdollisuudet säilyttää ja lisätä kuljetuksia kilpailukykyisesti. Sen ymmärtää Kokkolan sataman ja kaupungin vastuullinen johto, mitä pyritte demariklaanissa vesittämään.

Huuki ei näy haluavan ymmärtää kirjoitukseni aihetta, vaan siirtyy sivuraiteelle. Itse en leimaa kirjoituksessani Rinteen vappuhuumassa pitämää puhetta populistiseksi, vaan mainitsen hallituspuolueiden kommenteista koskien Rinteen puheetta. Myöhemmin Rinne lieventääkin kantaansa. Laittomaan mielivaltaan sortuneen hallintokoneiston vuoksi minunkin eläkkeeni on alle 1000 euroa kuukaudessa. Kukaan ei ole huolestunut yrittäjien eli työllistäjien työajoista eikä työuupumuksesta sen kummemmin kuin ei sairauspoissaoloistakaan.

Pyrkiessään eduskuntaan eräs demari oli huolissaan kaupungin työntekijöiden jaksamisesta työssään ja hyväksyi mukisematta toteutuneet yli 21 vuorokauden keskimääräiset poissaolot vuodessa.

Huuki tietänee, miksi keskisuuret yksityiset ja suuret valtion yritykset myydään ulkomaalaisille. Pelkäävätkö yksityiset kenties hallintobyrokratian halua rökittää niitä, joiden työn tuloksin kasataan varoja eläkkeiden hoitamiseen: maksamiseen ja hallinnointiin?

Alpo Ylitalo

KOKKOLA