Haapajärvinen Anne Niemi-Korpi kasvatti kuusi lasta yksinhuoltajana: elämä lasten kanssa on värikästä ja sävyisää kuin raidat räsymatossa



Anne Niemi-Korpi on kiitollinen suuresta perheestään, joiden kanssa vietetään paljon yhteistä aikaa. - Viikonloppuna äitienpäivää juhlitaan koko perheellä Helsingissä, Niemi-Korpi iloitsee. Arja Kangas

Arja Kangas

Haapajärvi

Anne Niemi-Korpi on yksi niistä 30 äidistä, joka vastaanottaa sunnuntaina Helsingin Säätytalolla Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa. Mitalin luovuttaa presidentti Sauli Niinistö.

Niemi-Korpi on kasvattanut kuusi lastaan yksinhuoltajana vuodesta 1999 lähtien avioeron jälkeen. Yksinhuoltajaksi ryhtyessään Niemi-Korven perheen vanhin lapsi oli 12 ja nuorin 4-vuotias.

– Silloin mietin, että jäänkö kotiin vai lähdenkö töihin. Valintani oli jäädä kotiin. Koin, että on yksinkertaisesti satsattava lapsiin.

Valinta jäädä kotiin lasten kanssa, oli Niemi-Korvelle sinällään helppo, että hänen sisällään on aina kytenyt halu olla äiti. Lapsuudenkodissa kymmenen lapsen perheessä Anne hoiti ahkerasti pikkusisko Hannaa ja nukkeleikit olivat arkipäivää.

– Monessa asiassa olen saanut kasvatukseen mallin kotoa omilta vanhemmiltani. Esimerkiksi kristillinen arvomaailma on synnyinkotini peruja, ja samoja arvoja olen halunnut jakaa myös omille lapsilleni.

Yksinhuoltajaksi jääminen vaati äidiltä välillä pitkää pinnaa ja jaksamisenkin rajoja koeteltiin. Niemi-Korpi kuitenkin sanoo, että lapsista itsestään saa voimaa niin paljon, että se kantaa tummienkin päivien yli.

– Lasten kasvatus ja elämä heidän kanssaan on ollut yhtä rikasta ja värikästä kuin tuo räsymatto tuossa lattialla: siitä löytyvät värikkäät, vaaleat kuin tummemmatkin sävyt. Vanhetessa sävyjä näkee koko ajan enemmän.

Väsymys pienten lasten kanssa on vain fyysistä, joka helpottaa aika myöten, Niemi-Korpi on lohduttanut omia nuoria, jotka ovat tällä hetkellä pienten lasten vanhempia.

– Vanha sanonta pitää paikkansa, pieninä ollessaan lapset polkevat syliä, isompina sydäntä.

Ei kuuden lapsen kasvattaminen yksin ole silti aina ollut helppoa, ei varsinkaan silloin, kun talossa on useampi teini-ikäinen.

– Silloin joskus saattoi hetken ajatella, että kun joku ottaisi tämän ”repun” hetkeksi, jotta voisi vähän huokaista.

Vanha totuus rakkaudesta ja rajoista on ollut kasvatuksellinen periaate Niemi-Korvellekin. Rakkaus aina päällimmäisenä.

– Luja on pitänyt olla. Kotiin on pitänyt tulla aikanaan ja puhelimeen on pitänyt vastata.

Jälkikäteen Niemi-Korpi on monen muun vanhemman lailla joutunut sisäistämään, miten lyhyt kasvatuksen aika loppujen lopuksi onkaan.

– Aika pian murrosiän jälkeen lapset lähtevät maailmalle. Silloin on tullut tunne, että nytkö jo. Päällimmäisenä mieleen on noussut huoli, kantaako ne siivet ja minkälaiset eväät on annettu?

Myös vanhemmuuteen liittyvä epävarmuus on joskus käynyt mielen päällä.

– Olenko osannut kasvattaa, menikö jokin pieleen? Muistaako lapset aina ne minun huonot päivät? Valitinko sittenkin liikaa?

Nyt kuitenkin kasvatustyö on jo tehty. Lapset on saatettu onnistuneesti maailmalle ja Anne-mummin päiviä kirkastavat tällä hetkellä kuusi lastenlasta vuorotyön sallimissa rajoissa.

– Hoidan lastenlapsia aina tilanteen mukaan. Haluan olla äitinä ja mummina tasapuolinen. Pidän tärkeänä sitäkin, että jokainen lastenlapsi saa aikaa ihan kahden kesken ja tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Niemi-Korpi myöntää, että mummona olemisessa parasta on se, että saa noukkia ikään kuin kirsikat kakun päältä: mummin luokse tulee aina puhtoiset lapset, joiden kanssa voi touhuta mukavia.

Vanhemmuutta ja kasvattamista Niemi-Korpi katsoo jälkikäteen levollisin silmin. Nuorempaa polvea hän ei mielellään käy neuvomaan, sillä he tekevät kasvatustyönsä parhaansa mukaan.

– Vanhemmuuden kipuiluun liittyy irti päästämisen tunteet, mutta se on hyväksyttävä, että lapset ovat meillä vain lainassa.