Sää hellii viikonvaihteessa – luvassa pelkkää poutaa ja paistetta



arkistokuva Frans Saukko

Minna Mustonen (KP)

Sää hellii tulevana äitienpäiväviikonloppuna. Sääkarttojen mukaan koko viikonvaihteeksi luvassa on pelkkää poutaa ja aurinkoa. Lämpötilat ovat yli 22 asteen, toki rannikkoalueilla tuuli saattaa ilmaa hiukan viilentää.

Ennusteiden mukaan sunnuntaina saatetaan mennä jopa hellelukemille.

Aurinkoisen ja poutaisen jakson kääntöpuolena on se, että nyt luonnossa on erittäin kuivaa. Ruohikkopalovaroitukset on annettu muun muassa Keski-Pohjanmaalle sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin. Myös muilla alueilla on kuivaa ja tulen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja varovaisuutta.