Kälviän kirkon uudelleenvihkimismessu helatorstaina



Minna Mustonen (KP)

Helatorstaina on vietetty Kälviän kirkon uudelleenvihkimismessua kirkkokahveineen. Kaunis kirkko on pinnoiltaan uudistunut kokonaan sekä sisältä, että ulkoa.

Alunperin Kälviän kirkko on rakennettu vuonna 1905. Rakennusmestarina toimi pyhäjärvinen Sakari Tuoriniemi ja kirkon suunnitteli kälviäläinen OdertRenell. Kirkko on kolmas samalla paikalla nykyiseen kirkkoon mahtuu noin 700 ihmistä.

Kälviän kirkko on rakenteellisesti ulkoisesti alkuperäisessä asussaan. Muodoltaan kirkko on ulkoviisteinen, tasavartinen ristikirkko. Tyyliltään kirkko on myöhäistä uusgotiikkaa, jota kutsutaan myös nikkarityyliksi runsaiden koristeaiheidensa vuoksi. Torni on terävähuippuinen ja lanterniinin omainen.

Kälviän kirkon ja tapulin julkisivukorjaukset ja maalaustyöt tehtiin kesällä 2016. Uusgotiikan piirteitä omaava nikkarityylinen kirkko ja poikkeuksellisen komea tapuli saivat uuden, arkkitehtuurinsa mukaisen maalipinnan. Suunnittelijana oli arkkitehti Hanna Lyytinen. Nyttemmin kirkko on maalattu myös sisäosiltaan.

Uudelleenvihkimismessun suoritti piispa Samuel Salmi, musiikki kuului niin Kirkkokuorolta, Gospelkuorolta, Hopeahapsilta, Ylistysryhmältä sekä Käläviän Kapelli.

