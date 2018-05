Kauko Palola pohtii kolumnissaan rajun hiilijalanjäljen jättävälle turismille ja lentämiselle



Ei hyvältä näytä. Maapallon asukkaita uhkaa nyt lentämisen rajoittaminen ympäristön suojelemiseksi.

Otsikon shakespearemainen pulma (ollako vai eikö olla) iski tajuntaan kun perehdyin matkailulle luettuihin madonlukuihin. Tutkijoiden mukaan turismi aiheuttaa maapallolle kasvihuonepäästöjä neljä kertaa enemmän kuin tähän saakka on arvioitu.

Vaviskaa turistiparat.

Tuskin me suomalaiset pelastaisimme maapalloa vaikka lopettaisimme kaiken liikkumisen, turhien tavaroiden oston ja - matkailun. Ilmasto lämpenee silti. Kun kasvavat ja kehittyvät taloudet Intia, Kiina, Brasilia ja Meksiko laittavat maailmalla rahan ns. haisemaan, siinä sitä kasvihuonepäästöä syntyy. Arvio on, että vuonna 2036 tehdään 7,8 miljardia lentomatkaa. Siis enemmän kuin maapallolla on nyt ihmisiä.

Kiinalaiset ja intialaiset täyttävät pian Lapin ja sen hotellit. Kun kaikille ei petipaikkaa löydy, ostavat maata ja rakentavat lisää hotelleja. Turismi tuo meille sekä rahaa, että kaivattuja työpaikkoja. Ei siinä Lintilän Mika ministeriöineen pysty päästö- tai muillakaan veroilla tulijoita suitsimaan. Tulevat, kun rajat ovat auki. Kiinassa riittää vaurautta, miljonäärejä on maassa jo yli miljoona ja lisää syntyy koko ajan.

Mikä sitten on turismia? Turkulaiset elävät tavallista arkea mutta kun minä menen sinne olen turisti. Turismia on kun matkustaa 100 kilometriä asuinpaikastaan ja viipyy matkalla vähintään 24 tuntia. Kaikki mitä kuluu syömiseen, juomiseen, asumiseen tai ostamiseen, ovat matkailutuloa.

Tiedemiesten kauhuskenaariot turismin hiilijalanjäljestä on laskettu vuoteen 2036. Allekirjoittaneelle voi silloin jo tehdä tiukkaa tuo turismiin vaadittava 100 kilometrin matka.

Ja kuka tietää, ehkä lentokoneet vuonna 2036 käyttävät jo puhdasta energiaa kerosiinin sijasta. Riittäähän tuolla pilvien päällä sitä aurinkoakin – ellei satu olemaan yö.

Ruotsissa käynnistettiin sosiaalisessa mediassa suurella kohulla #stannapåmarken (pysy maassa) -kampanja, ihan #metoon tyyliin. Haluttiin vaikuttaa hiilijalanjälkeen. Lopputulos, ruotsalaisista kolmasosa matkustaa lentämällä ulkomaille enemmän kuin kolme vuotta sitten. Että sellaiset talkoot Ruotsissa.

Kauko Palola

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja, joka on parhaillaan turisti