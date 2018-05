Lähes helteinen sää toi kesäpukeutumisen katukuvaan – kuva- ja videotunnelmia Kokkolan keskustasta



5 Kati Karhulahti (vas.) ja Essi Sillanpää nauttivat ensimmäisestä todella lämpimästä kevätpäivästä Kokkolan keskustassa ilman kenkiä. Clas-Olav Slotte Sanna Koski ja Milja Huuskonen totevat, että Cafe Kulman terassi on hyvä paikka nautti kesäpäivästä Kokkolassa. Clas-Olav Slotte Katri Poikkimäki (oik.) oli Nea Hakalan ja tämän pikkuveljen Elmo-Eliaksen seurana niin kutsutussa Halpa-Hallin leikkipuistossa Tehtaankadun varrella. Clas-Olav Slotte Nora Kuhlström oli reippaillut Kokkolan keskustaan poikiensa Laurin ja Leon kanssa. Pian 4-vuotissyntymäpäiviään juhliva Lauri esitteli mukana ollutta omaa leikkikäärmettään. Clas-Olav Slotte Anu Hanhisalon ja Juha Vuolteen kesään valmistautumiseen kuuluvat jääkiekon MM-kisat sekä lämpimään suuntautuva ulkomaanmatka. Clas-Olav Slotte Previous Next

Hanna Rautio

Vuonna 2017 toukokuun 9. päivänä Kokkolassa mitattiin neljä lämpöastetta. Tämän vuoden yhdeksäs päivä on ollut liki 20 astetta lämpimämpi.

Keskiviikko on todella ollut kevään ensimmäinen päivä, jolloin moni oli ensi kertaa liikkeellä t-paidassa tai shortseissa.

Kaverukset Sanna Koski ja Milja Huuskonen nauttivat lähes helteisistä lukemista Cafe Kulman terassilla Kokkolan keskustassa.

– Eilen (tiistaina) syötiin salaatit tässä ja samalla puhuttiin, että tänään tullaan ehdottomasti uudestaan, naiset kertovat.

Kosken ja Huuskosen mielestä Kulman terassi on hyvä, koska se on keskeisellä paikalla, palvelut ovat vieressä ja tunnelma on rento. Lisäksi aurinko paistaa Tehtaankadun puolella olevalle terassille koko päivän.

Naiset tuumivat, että Kokkolassa on muuten hyvin terasseja, mutta sekä Suntin että merenrannan alueita voisi hyödyntää paremmin ulkona istuskelijoiden käytettäväksi.

Katri Poikkimäki ja Nea Hakala viettivät kesäpäivää Hakalan pikkuveljen Elmo-Eliaksen kanssa Halpa-Hallin leikkipuistona tunnetussa Rauhanpuistossa. Puolitoistavuotias Elmo-Elias viihtyi hiekkalaatikolla, josta hiekka lensi välillä lapiosta hienossa kaaressa.

Lämpöä riitti niin, että puistossa tarkeni t-paidalla ja toppi yllä.

– Ei ole mitään erityisiä kesänaloitusjuttuja. Varmaan haetaan jäätelöt tuosta viereiseltä kioskilta, Poikkimäki sanoo.

– Heti vain ulos aurinkoon, kun kunnolla paistaa, Hakala täydentää.

Viimeisen päälle kesäihmisinä olivat liikkeellä Essi Sillanpää ja Kati Karhulahti. Paljaat varpaat vilkkuivat hameen helmojen alta ja lahkeista naisten kävellessä kaupungilla.

Karhulahti sanoo, ettei ole suinkaan ilman kenkiä ulkona ensimmäistä kertaa tälle vuodelle. Hän aloittaa paljain jaloin tassuttelun jo hyvissä ajoin kevättalven aikana.

– Paljain varpain kävellessä tulee hyvä olo. Asfaltti ei tosin ole paras mahdollinen alusta, vaan enemmin kaipaisi jalkojen alle maata ja nurmikkoa, Karhulahti kuvailee.

Molemmat naiset ovat syntyneet kesäkuussa ja uumoilevat olevansa sen vuoksi täysin kesäihmisiä. He ottavat lämmöstä ja auringosta kaiken irti.

– Nopeasti unohtui, että kylmää talvea on ollutkaan, Sillanpää sanoo.

– Ihan todella siistiä, että on näin lämmin! Utopistista kyllä, että lämpötila on parikymmentä astetta, mutta puissa ei juuri ole silmuja, Karhulahti iloitsee ja ihmettelee.

Kevääseen ja kesään kuuluvat tietysti erilaiset menopelit, jotka on vasta otettu esille talvivarastosta. Avoautot ja moottoripyörät sekä rullaluistelijat ja polkupyöräilijät näkyvät nyt runsaina katukuvassa.

Nora Kuhlström saapui keskustaan poikiensa Laurin ja Leon kanssa. Kuhlstömillä on käytössä kätevä pyörään kiinnitettävä peräkärry, jossa molemmat pojat mahtuvat matkustamaan. Sama kärry toimii myös rattaina.

– Tämä on kyllä käytössä vuoden ympäri, mutta nyt on käytetty ahkerammin, kun kelit ovat parantuneet. Tämä korvaa meillä oikeastaan toisen auton, Kuhlström kertoo.

– Yllättävän kevyt tätä on pyörällä vetää. Hyvin jaksaa ajaa pidemmätkin matkat ja ylämäet, nainen jatkaa.

Varma lähestyvän kesän merkki on jääkiekon MM-kisat, jotka tänä vuonna käydään Tanskassa. Suomen maajoukkueella pelit ovat alkaneet murskavoitoilla Etelä-Koreaa, Latviaa ja Norjaa vastaan.

Kokkolalainen Juha Vuolle haki tunnelmaa keskiviikkoillan Tanska-otteluun Leijona-paitaan pukeutuneena.

– Pelillisesti odotan Suomelta samaa mutta en usko, että maaleja tulee ihan niin paljon, MM-kisaveikkauksessa aiemmin menestynyt Vuolle arvioi.

Puoliso Anu Hanhisalo toteaa, että jääkiekkoinnostus on tarttunut väistämättä häneenkin ja arvokisoja tulee seurattua innokkaasti.

MM-jääkiekon lisäksi pariskunta valmistautuu kesään yleensä ulkomaanmatkalla.

– Kesä tuntuu pidemmältä, kun toukokuussa tekee reissun johonkin lämpimään. Tänä vuonna menemme Albaniaan.