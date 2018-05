Intohimona oma ala – "Ilman sitä tätä ei jaksaisi tehdä"

Jenny Hangasmaa, Markus Torppa, Matias Kangastie ja Kalle Penttilä lähtevät kisaamaan alojensa mestaruuksista. Laura Läspä

Neljä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijaa on päässyt mukaan ammattitaidon SM-kilpailujen Taitaja2018-finaaliin. Tänä vuonna kouluaan edustamaan lähtevät Markus Torppa, Jenny Hangasmaa, Kalle Penttilä sekä Matias Kangastie. Kilpailussa Suomen parhaat nuoret huippuosaajat ottavat mittaa toisistaan. Jokaiseen kilpailulajiin valitaan mukaan kuudesta kahdeksaan Suomen parasta.

– Eri lajien valtakunnallisissa semifinaaleissa kisasi reilut 1400 nuorta, joten jo finaaleihin pääseminen on erinomainen suoritus, Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus kertoo.

Opiskelijoille tuleva kilpailu on ennen kaikkea tilaisuus osoittaa taitonsa ja hankkia meriittejä työelämää varten. Kaikkia neljää finalistia yhdistää näyttämisen halu ja kilpailuhenkisyys. Ilman niitä ja kovaa motivaatiota finaaliin saakka ei pääse. Tärkeintä on kuitenkin intohimo omaa alaansa kohtaan.

– Omaan alaan täytyy olla kiinnostusta, ilman sitä tätä ei jaksaisi tehdä, automaattiasennuksessa kilpaileva Matias Kangastie kertoo.

– Itseni teki mieli päästä testaamaan itseäni, verkkosivujen tuottamiseen osallistuva Markus Torppa kertoo.

Koska kaikki finalistit ovat alansa huippuja, työ on millintarkkaa. Kilpailun taso on kova ja kriteerit korkeammat kuin koulun penkillä. Kolme päivää kestävän finaalin aikana suoritettava tehtävä vastaa työelämässä viikon työmäärää, joten työtahti on kova. Suurimmat erot saattavat syntyä jo ensimmäisen päivän aikana, eikä niitä välttämättä enää pysty kuromaan myöhemmin umpeen. Kovan työtahdin lomassa syöminen ja juominenkin saattavat unohtua.

Katso videolta, miten Jenny Hangasmaa harjoittelee finaalia varten:

Kaikilla kisaan lähtijöillä on oma opettaja valmentajanaan ja huoltajanaan kisassa. Opettajien mukaan opiskelijat eivät ole kaivanneet motivointia, vaan intoa ja halua on löytynyt omasta takaa. Vaikka opettaja usein ehdottaa opiskelijaa ryhmästään kisaan, päätös on loppukädessä opiskelijan.

Kisa vaatii paljon uhrauksia vapaa-ajalta, sillä iso osa harjoittelusta tapahtuu koulun ulkopuolella. Ilmastointiasennuksen finalisti Kalle Penttilä kertoo harrastavansa rakentamista vapaa-ajallaan. Koulussakin hän on saanut keskittyä tulevaan koitokseen.

– Kisan vuoksi olen päässyt opettelemaan asioita, joihin ei ehkä muuten olisi ollut mahdollisuutta, Penttilä paljastaa.

Opiskelijat ovat lähdössä kisaan hyvillä mielin, eikä toistaiseksi jännitys ole päässyt kasvamaan liiaksi. Kisaan lähdetään ennen kaikkea pitämään hauskaa, sekä tutustumaan muihin. Tauoilla kilpailijat pääsevät tutustumaan toisiinsa enemmän.

– Olen lähdössä kisaan hyvillä mielin. Menen sinne tekemään sitä, missä olen hyvä, Markus Torppa kertoo.

Kisaan lähteville finaalipaikka on ollut omalla tavallaan tunnustus oman ammattitaidon eteen tehdystä työstä. Osa opiskelijoista on harjoitellut tulevaa kisaa varten tekemällä alansa oikeita töitä.

– On ollut mahtava huomata, että pystyn niin hyvään suoritukseen, vaatteenvalmistuksen finalisti Jenny Hangasmaa iloitsee.

Taitaja2018-kilpailu järjestetään Tampereella 14.–17. toukokuuta.