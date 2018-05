Veneilijä törmäsi pilariin Pietarsaaressa: "Veneilijän on käytettävä omaa harkintaansa"



2 Pauli Saarikettu törmäsi veneellään Lammassaaren sillan vierellä olevan työmaalaiturin pilariin. Tapio Lehtinen Alumiiniveneen kylkeen jäi törmäyksestä muistoksi lommo. Tapio Lehtinen Previous Next

PIETARSAARI

Pietarsaarelainen Pauli Saarikettu joutui vaaralliseen tilanteeseen, kun hän ajoi veneellään Lammassaaren sillan alta tiistai-iltana.

Kova virtaus yllätti veneilijän. Hän törmäsi sillan alla olevan työmaalaiturin pilariin.

– Rakennelma on todella vaarallinen ja se vaatisi törmäyssuojausta. Myös varoituskyltit olisivat paikallaan, ehdottaa Saarikettu.

Vesi virtasi törmäyshetkellä poikkeuksellisen kovalla vauhdilla, koska UPM juoksutti vettä rautatiesillan luukusta. Virta kulki veneaukkoon nähden viistoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Alueella liikkuu paljon taidoltaan eri tasoisia veneilijöitä. Tässä on kyseessä julkinen veneväylä jossa on kesäisin todella paljon liikennettä, Saarikettu muistuttaa.

Lammassaaren siltatyömaa on katkaissut liikenteen rantatiellä syksyyn saakka. Siltaremontti on aiheuttanut poikkeusjärjestelyitä myös veneliikenteeseen.

Sillan vierelle on pystytetty työmaalaituri, jonka keskimmäisten pilarien väliin on jätetty kulkuaukko veneilijöille. Aukko on 5 metriä leveä ja 3,5 metriä korkea.

Veneliikenteelle on määrätty 7 kilometrin nopeusrajoitus veneaukon kohdalla.

– Vene paiskautui virran mukana pilaria vasten, vaikka ajoin sillan alta kävelyvauhdilla. Törmäyksen voimaa kuvastaa se, että veneen kylkeen tuli lommo, vaikka se on alumiinirakenteinen.

Saariketun arvion mukaan tuliterän veneen korjauskustannukset saattavat nousta tuhanteen euroon.

– Onneksi nyt on vain materiaalista kyse. Kevyemmällä veneellä törmääminen olisi voinut johtaa henkilövahinkoihin, sanoo Saarikettu.

– Olen lähes parikymmentä vuotta veneillyt alueella eikä tämä tapahtuma ollut mitenkään veneilytaidoilla ehkäistävissä, hän korostaa.

Kreate Oy:n työnjohtajan Juha-Matti Viinikan mukaan työmaalaituri on täyttää tilaajan eli ELY-keskuksen vaatimukset. Veneaukko on rakennettava kohtisuoraan siltaan nähden.

– Koska virtaus oli avoinna olevien luukkujen takia kova, veneilijän on käytettävä tilanteessa omaa harkintaansa, sanoo Viinikka.

Viinikan näkemyksen mukaan yritys ei ole korvausvelvollinen tässä tapauksessa.

Tapio Lehtinen

ps@pietarsaarensanomat.fi