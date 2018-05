Eskarifutis täytti Kokkolan Kipparihallin



Jalkapalloseikkailu kokosi liki 600 eskaria koko Kokkolan alueelta Kipparihalliin. Jokainen osallistuja sai itselleen jalkapallon, mitalin ja diplomin.

Minna Mustonen

KOKKOLA (KP)

Kokkolan Palloveikkojen Eskarifutis-kiertue päättyi keskiviikkona komeasti Kokkolan Kipparihallissa järjestettyyn Jalkapalloseikkailuun.

– Noin kolmellakymmenellä rastilla 560 esikoululaista saavat tuntea liikkumisen riemua ja tutustua siinä sivussa jalkapalloiluun, kertoo yksi tapahtuman järjestäjistä Jarkko Björkbacka.

Koko kevään ajan KPV:n edustusjoukkueen pelaajat ovat kiertäneet lähes kaikilla Kokkolan esikouluilla kertomassa paitsi jalkapallosta myös ylipäätään liikkumisen tarpeellisuudesta. Osa lapsista tutustuu ensimmäistä kertaa lajiin, osalle se on jo tutumpaa.

Kipparihallissa Hollihaan Suomi-eskarit juoksevat peräkanaa omalla viimeisellä pisteellä. Vauhtia riittää, mutta haastattelun ajaksi maltetaan seisahtua

– Me pelataan aina eskarissa areenalla jalkapalloa, kesät talvet. Paitsi kesällä se on kyllä mukavampaa. Nyt ollaan harjoiteltu häntähippaa ja potkimista, kertoo punaposkinen lapsijoukko.

Päällä olevista verryttelyasuista päätellen ainakin jokunen lapsi harrastaa jo jalkapalloa. Myös lajin tietämys on kohdillaan.

– Se on pilkkujen vetoa, mitä harjoiteltiin, tietävät Jooa Ersta sekä Konsta Finnilä.

Nuoret miehenalut ovat harrastaneet jalkapalloa jo jonkin aikaa. Joukkuepelissä kaverit ovat tärkeitä ja muutama muukin seikka.

– Pitää osata ottaa palloa pois, syötellä ja tehdä maaleja. Se on jalkkiksessa parasta, summaavat lapset.

Eskarifutis alkoi vuonna 2015, tapahtumaa tukee kolmen pääyhteistyökumppanin lisäksi viidestä kymmeneen paikallista yritystä vuosittain. Tukijoiden avulla järjestetään makkara- ja mehutarjoilu sekä lahjoitetaan jokaiselle tapahtumaan osallistuneelle lapselle mitali, diplomi ja oma jalkapallo.

– Iso kiitos siitä yhteistyökumppaneillemme ja tietysti myös kaupungille, joka on järjestänyt aina bussikyydin. Yrityksiä ei ole ollut vaikea houkutella mukaan, ja monet ovat ottaneet omatoimisestikin yhteyttä. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö on myös aina toiminut. Sen kautta tieto tapahtumasta on mennyt jokaiseen esikouluun, alusta saakka järjestelyissä mukana ollut, Jarkko Björkbacka kehuu.