Pääkirjoitus 10.5.: Oletko Leijona vai Monsteri? - jännittävästä kisatunnelmasta löytyy eväitä menestysnälkään



Leijonakuningas huilaa hetken. Mikael Granlundin ja MM-kiekkoilijoiden pelit nostavat tunteita pintaan kotikatsomoissa. Lehtikuva/Martti Kainulainen

Leijonia jäällä ja monstereita maalla. Monen kahvipöydän puheenaiheet ja some-pöhinän taustahälinät liittyvät tällä hetkellä kahteen käynnissä olevaan tapahtumaan. Tanskan maalla kiekkoillaan maailmankaikkeuden mestaruudesta ja Portugalin keväässä lauletaan euroviisuja.

Maailma muuttuu, mutta kevään karkelot pysyvät. Kiekko kiinnostaa, koska seuratuin kansallisurheilu on ja pysyy jäänpinnalla. Euroviisuillakin on oma kannattajakuntansa, joka intoutuu jokakeväiseen musiikkikavalkadiin.

Olemmeko me sitten täysin poikkeuksellinen kansakunta, joka peukuttaa omiaan? Olemmeko me suomalaiset urheiluhulluudessakin omalaatuisia ja euroviisufanaatikkoina erilaisia?

Jos teettäisi satunnaisen katugallupin satunnaisessa suomalaisessa taajamassa, niin Suomen maajoukkueen eli Leijonat yhdistäisi jääkiekkoon jokainen ja todella moni olisi MM-pelejä seurannut. Saara Aalto Monsters -laulunsa kanssa olisi kysyttäessä tallentunut monen kulkijan tietoihin. Lissabonin kimallusta ja säihkettä katsotaan myös laajasti.

Mutu-tieto ja yleistämisen helppous eivät kuitenkaan kerro lähellekään totuutta, ei jokainen Suomen niemellä asuva seuraa silmät kiiluen ja korvat höröllään kevään suurtapahtumia. Mutta paljon suurmenot kansaa kiinnostavat.

Leijonien kisaurakka on vasta alkutekijöissä, ja monta luistimenpiirtoa saavat menestystä hakevat kiekkoilijat viiltää turhan pehmeään tanskalaiseen jäähän. Saara Aallon uran suurin hetki on finaalissa lauantaina, kun Monsteri kajahtaa ilmoille.

Turha sitä on kiistää. Kyllä kaiken fanittamisen pohjavireenä on menestymisen nälkä. Tappioita ja menestymättömyyttä voi sietää, mutta ei määrättömästä. Altavastaajana ollaan oltu ja takamatkalta ollaan lähdetty. Mutta menestystäkin on tullut, ja niitä suolaa haavoille tuoneita häviöitäkin kestetään. Voittajan pelipaidassa kuvainnollisesti roikkuminen on monin kerroin antoisampaa, kun tappion sureminen kypärä kallellaan.

Leijona-paidat, Suomi-huudot ja siniristiset liput ovat taas kevään muotia. Jännitystä ja yhdessä kokemisen elämystä voi löytää monista paikoista, ja joillekin kiekot ja viisut ovat sopiva areena tunteiden ryöpylle. Pelko liiallisesta kansallistunteen palosta tai me-hengen läikkymisestä yli kannattaa heittää kaikkien nurkkaan. Jos ei kiinnosta, niin sitten voi jättää suosiolla kisailujen katsomisen väliin.

Tuleeko leijonasta sitten monsteri ja monsterista leijona? Menestymisen haave ja menestymättömyyden pelko ovat vielä tulevaisuuden takana. Ensin täytyy pelata, laulaa ja jännittää.

Tapani Postila