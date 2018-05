Chydeniuksen koulun naapurit raivostuivat - koulu tulee liian lähelle



Eija Rusten, Sofia ja Helen Karrola ihmettelevät koulun muuttuneita suunnitelmia. Janina Hyytinen

Uusi Chydeniuksen koulu alkaa rakentua entiselle paikalleen – ainakin suurin piirtein. Lähinaapurit ovat sitä mieltä, että kaikki ei mennyt niin kuin piti.

– Tästä nyt kaadetaan puita tontin rajalta ja koulu tulee paljon lähemmäksi mitä alunperin piti. Meidän kanssa ei ole neuvoteltu eikä meitä ole kuultu, vaikka viheralueen tässä välissä piti säilyä! Nyt siitä kaadetaan puita, viittoilevat hätääntyneet naiset Helen Karrola, Eija Rusten ja Sofia Karrola metsää kohti.

He ihmettelevät: yhdellekään puulle ei ole ennen saatu kaatolupaa, nyt ne menevät nurin yksin toisensa jälkeen.

– Koulu tulee tähän metsän sisälle, aivan tonttien rajalle palloilukenttineen, vaikka sen piti alunperin tulla kauemmaksi. Koulu on nyt kolmekymmentä metriä lähempänä kuin ennen, ihmettelevät naiset.

Naapurusto oli koko ajan sitä mieltä, että koululle parempi paikka olisi urheilutalon takana. Tämä oli jossain vaiheessa myös kaupunginhallituksen näkemys.

– Tässä on vierekkäin monta koulua ja tämä on jo nyt kaupungin vilkkain katu. Liikennekaaos on valtava ja se vain kasvaa suuremman koulun myötä. Tontti on yksinkertaisesti liian pieni uudelle koululle, sanovat naiset.

Koulusta on tulossa 240 oppilaan koulu, johon tulee myöhempi varaus 300 oppilaalle.

– Me vaadimme kuulemistilaisuutta, jossa olisimme voineet esittää näkökantamme, mutta sellaista emme saaneet.

He muistuttavat, että asia koskee 16 kiinteistöä, jotka sijaitsevat koulun lähinaapureina. Kokkolan tekninen johtaja Nina Kujala huomauttaa, että asiaa on viety eteenpäin pitkään ja hartaasti suunnittelu- ja rakennustoimikunnan kautta. Parhaat pisteet saanut malli on voittanut kilpailun.

– Tämä on nyt toimikunnan ja arviointiryhmän mielestä paras vaihtoehto. Kun päätös tuli, naapureille pidettiin siinä vaiheessa info-tilaisuus, sanoo Kujala.

Rakennuslupa-vaiheessa erilaisia huomautuksia ja toivomuksia käsiteltiin.

– Saimme huomautuksia viheralueesta, nuotiopaikasta, muurista ja aitarakenteesta. Ne on kaikki huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Pallokenttä sijoitettiin tontin perälle ja siinä ei ole iltakäyttöä eli se on lukittu iltaisin, joten nuoriso ei voi kerääntyä sinne, kertoo KUjala.

Hän muistuttaa, että toukokuun 14 päivänä asukkaille tiedotetan rakentamisen vaiheista.

– Jotta he tietävät mitä tulee tapahtumaan, eivätkä asiat tule yllätyksenä, sanoo Kujala.

Outi Airola