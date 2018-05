Villa Korkatti sekä Onnen Haukku palkittiin Haapavedellä



Villa Korkatti Haapavedeltä palkittiin Vuoden Leader –yrityksenä. Perustelujen mukaan nuoret yrittäjät ovat tehneet rohkeaa ja ennakkoluulotonta kehittämistyötä uusien palveluiden luomiseksi alueelle. Villa Korkatti kehittää toimintaansa edelleen mm. kansainvälisten vieraiden houkuttelemiseksi uusien hankkeiden avulla.

Keskipiste-Leader ry:n kevätkokouksessa Rantsilan vanhalla osuusmeijerillä Siikalatvalla palkittiin alueen toimijoita perinteiseen tapaan. Kiertävä pöllöpatsas luovutettiin jo yhdeksättä kertaa alueen aktiiviselle toimijalle. Palkinnon saamisen edellytyksenä on ollut, että palkittava toimija tai hanke on tehnyt jotain hieman muista poikkeavalla tavalla tai jotain, mikä on vaatinut erityisen paljon ponnisteluja, rohkeutta ja päättäväisyyttä.

Vuoden Nuoriso Leader –palkinnon ja 250 € jatkototeutusrahan sai haapavetinen 4H-yritys Onnen Haukku Seikkailuleiri –hankkeesta. Projektissa Onnen Haukun tytöt ovat onnistuneet yhdistämään omat kerhonohjaaja kokemuksensa sekä eläinharrastuksensa kesätyöksi. He ovat omalla aktiivisella toiminnallaan ja positiivisella energialla luoneet lapsille mainion leirikokemuksen. Erityismaininnan Onnen Haukku saa hyvästä raportista, onnistuneista kuvista sekä videomateriaalista.

Keskipiste-Leader on Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueella toimiva paikallinen Leader-ryhmä. Leader-ryhmät kehittävät maaseutua neuvomalla ja aktivoimalla sekä rahoittamalla paikallisia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia.