Todellinen fani nauhoittaa viisukappaleet C-kasetille – kokkolalaisnaisella yli 40 vuoden Euroviisut nauhoilla



– Radion ja television viive hankaloittaa kuuntelunautintoa. Useimmiten kuuntelen silmät kiinni television edessä kappaleita Tarja Harju

Minna Mustonen

KOKKOLA (KP)

Euroviisufanin pöytä notkuu tarjottavista semifinaalin kynnyksellä. Pöydältä löytyy juustoja erilaista purtavaa ja palan painikkeeksi lasillinen limukkaa, sekä kasettisoitin. Mitä ihmettä tekee kasettisoitin eli mankka vuodessa 2018?

– Minä olen nauhoittanut Euroviisut C-kasetille jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Oikeastaan viime vuonna oli juhlavuosi, silloin tuli ensimmäisestä nauhoituksestani 40-vuotta, nauraa todellinen euroviisufani Tarja Harju.

Kokkolalaisnainen laittaa soittimen nauhoittamaan radion kautta ja katsoo samalla television kuvaruudulta esitystä. Se on hiukan hankalaa.

– Pidän Euroviisuja erityisesti sävellyskilpailuna, ulkoiset ominaisuudet eivät niinkään ratkaise. Useimmiten kuuntelen kappaleita silmät kiinni. Radion ja television äänet tulevat pienellä viiveellä ja se häiritsee kuuntelua. Toisaalta kuuntelemista ja keskittymistäni häiritsee myös tämä minun sählinkini tämän kasettisoittimen nauhoittamisen kanssa, tuumii Harju pilke silmäkulmassaan.

Vaikka viisukappaleiden nauhoittamisella on pitkät perinteet, ei homma ole kuitenkaan "ryppyotsaista". Sitä tehdään ilon kautta sekä ammattitaidolla viisuehdokkaita arvioiden ja arvostellen.

– Oma suurin fanitus ajoittuu 1980-luvulle. Silloin oli vain parisenkymmentä biisiä ja mukana paljon vähemmän maita, nykyään C-kasetteja on hankalampi saada ja niitä menee enempi. Semifinaalit ennen finaalia tuovat kuitenkin mukanaan ihan omanlaisensa kutinan. Todella mukava seurata useita erilaisia maita ja esityksiä.

Vaikka kokkolalaisnainen on seurannut tiiviisti Euroviisuja vuosikymmenten ajan, hän myöntää, ettei voi etukäteen tietää tulevaa voittajaa. Oma maku ja suuren yleisön maku eivät aina kohtaa. Kokkolalaisviisufanin ennakkosuosikkeihin ei lukeudu suomalaisartisti Saara Aalto.

– Saara Aalto on todella lahjakas laulaja ja aivan upea esiintyjä. Juuri tällaista upeutta Suomi tarvitsee, mutta minun mielestäni kappalevalinta on hitusen vanhanaikainen, se sijoittuu tuonne 2000-luvun alkupuolelle. Tänä vuonna minua sykähdyttää Italian, Itävallan ja Bulgarian kappaleet. Se on myös aivan mahtavaa, että yhä useammat esiintyvät omalla äidinkielellään, eikä aina englanniksi. Oma kieli tuo mukanaan mukavan lisän musiikkiin, viisufani aprikoi.

Tarja Harjun perinne nauhoittaa Euroviisut kasetille periytyy suvussa. Jo aiemmin hänen äiti nauhoitti laulukilpailuja. Nauhoitettujen kasettien kokoelman varhaisin äänite oli vuodelta 1975, mutta se on mennyt vuosien saatossa rikki. Tällä hetkellä vanhin, jotenkuten toimiva kasettitallenne on vuodelta 1976.

– Eipä niitä nauhoituksia tule koskaan kuunneltua tai ainakin hyvin harvoin. Mutta tietyllä tapaa homma jatkuu suvussa. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa olen poissa kotoa torstaina toisen semifinaalin ja lauantain finaalin aikaan. Poikani lupasi hoitaa nauhoitukset. Ei ehkä mielellään, mutta lupasi kuitenkin, nauraa Harju.