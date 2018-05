Konkarihoitajat kokosivat juhlavuoden vauvat yhteen Toholammilla



Toholammilla järjestetty vauvailta juhli itsenäisyyden juhlavuoden vauvoja. Etualalla (vas.) istuva Maria Leppäsen vauvavuosi Mette-tytön kanssa on mennyt nopeasti. Kaisa Suomala

TOHOLAMPI

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna syntyneissä lapsissa on jo monenlaista menijää. Maria Leppäsen Mette, joka täytti vuoden jo helmikuussa, kiipeää kokeilemaan polkuautoa, heinäkuun lapsi Akseli Remesaho kävelee talutettuna, 7 kuukautta vanha Alina Tuikka vetää itseään käsillä pitkin lattiaa ja kohta 8 kuukauden ikäinen Emilia Ruusila istuu tyytyväisenä lattialla.

Kolme eläkkeelle jäänyttä päivähoidon ammattilaista, Marja Hylkilä, Helena Välikangas ja Tuula Tuikka, halusivat osoittaa arvostusta lapsille ja lapsiperheille ja järjestivät päiväkodin tiloihin vauvaillan, joka oli avoin kaikille Toholammilla vuonna 2017 syntyneille lapsille.

Vauvoja syntyi Toholammilla viime vuonna 27. Se on alin luku pitkään aikaan, sillä kunnassa vuoden lapsimäärä on viime vuosina pyörinyt jonkin verran alle neljässäkymmenessä. Isompiakin ikäluokkia on kuitenkin vuosikymmenelle osunut: ensimmäiselle luokalle meni Toholammilla 56 lasta.

– Arvostamme sitä, että lapsia syntyy, että te uskotte tulevaisuuteen, Marja Hylkilä sanoi.

Välikangas ja Hylkilä aloittivat Toholammilla kunnallisen päivähoidon työntekijöinä vuonna 1977, kun päivähoitolaki oli tullut voimaan edellisenä vuonna. Ensimmäinen päiväkoti toimi Sulolan rivitalossa entisessä asunnossa. Tuula Tuikka oli ollut lastenhoitajana jo joitakin vuosia. Vauvaillan kolmikko järjesti yksityishenkilöinä, ja Marja Hylkilä toivoo, että esimerkiksi järjestöpuolella otettaisiin avauksesta koppi ja tehtäisiin edellisvuoden vauvaperheiden muistamisesta perinne.

Mette-taaperon kanssa iltaan tullut Maria Leppänen on lastentarhanopettaja samassa Sateenkaaren päiväkodissa, jossa ilta järjestettiin. Hän aikoo olla tyttären kanssa hoitovapaalla vielä reilun vuoden.

Vaikka Leppänen toimii ammatikseen lasten kanssa, ehti vauvavuoden arki yllättääkin.

– Eniten yllätti varmaan se, miten äkkiä aika menee. Ja miten hurjaa kehitys on. Töissäkin välillä havahtui ihmettelemään, miten nopeasti lapset oppivat uusia taitoja, mutta kotona sitä saa seurata vielä enemmän.

Leppäselle Mette on esikoinen, mutta usealla vauvaillan pikku osallistujista on vanhempia sisaruksia. Emilian ja kahden pojan äiti Tiina Ruusila arvelee, että keskimääräistä korkeampiin lapsilukuihin vaikuttaa maaseutumainen elämäntapa.

– Pitää paikkansa, että monessa tuttavaperheessä on kolme tai neljä lasta. Ehkä siihen vaikuttaa se, että kun asutaan maalla, on enemmän mahdollisuuksia vaikka omakotiasumiseen. Saa elää isommin kuin kaupungissa. Ja päiväkodin ansiosta voi käydä töissä, vaikka olisi useampi lapsi, Tiina Ruusila pohtii.