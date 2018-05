Etätyötilat yleistyvät ja houkuttelevat paluumuuttajia maaseudulle

Katariina Poranen

Kaikille avoimista etätyötiloista on saatu Keski-Pohjanmaalla hyviä kokemuksia. Kaustisen Kansantaiteenkeskuksessa avattiin joulukuussa uusi etätyötila, joka on hiljalleen tehnyt itseään tutuksi alueen etätyöskentelijöille. Paikka on vetänyt väkeä odotusten mukaisesti.

– Välillä kaikki kolme työpistettä ovat olleet täynnä, yleensä käytössä on ollut yksi tai kaksi työpistettä muutamana päivänä viikossa, Keski-Pohjanmaan liiton P-IRIS-hankkeen projektikoordinaattori Tytti Pohjola kertoo.

Yksi hankkeen tavoitteista on juuri etätyömahdollisuuksien kehittäminen maaseutumaisilla alueilla. Etätyötila sopii työskentelypaikaksi esimerkiksi sellaisille, joiden työmatka on Kaustisen varrella tai jotka muuten tekisivät etätöitä kotona.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kansantaiteenkeskuksen etätyötila on vetänyt käyttäjiä ympäri maakuntaa ja maakunnan ulkopuoleltakin. Sitä ovat käyttäneet läppäreillä työskentelevät, rauhallista tilaa tarvitsevat tekijät.

Kaustisen etätyöpisteen avasi Kansantaiteenkeskus yhteistyössä P-IRIS-hankkeen kanssa. Jo Kansantaiteenkeskuksen alkumetreillä aikoinaan puhuttiin, että tila voisi toimia erilaisten töiden tekijöiden yhdistäjänä.

– 90-luvulla se ajatus oli ehkä liian uusi, ihmiset ja teknologia eivät olleet vielä valmiita, mutta nyt ovat, Tytti Pohjola uskoo.

Hankkeen kannustamia etätyötiloja on syntymässä myös muualle alueella. Esimerkiksi Evijärvellä aiotaan pian avata uusia etätyötiloja, ja vihreää valoa ajatukselle on näytetty myös Toholammilta, Lestijärveltä ja Perhosta, mutta suunnitelmat näissä kunnissa ovat vielä auki.

Etätyötiloja on kaavailtu esimerkiksi kunnanvirastoihin ja kirjastoihin, eli sellaisiin paikkoihin, joissa maaseudulla on tilaa ja joihin on virka-aikaan vapaa pääsy. Samalla saadaan maalaiskuntien tyhjät tilat hyötykäyttöön.

Työntekijälle etätyötilat tuovat monenlaista hyötyä: ne voivat säästää sekä aikaa että rahaa ja tarjoavat yksin työtä tekevälle yhteisöllisyyttä ja kahvitteluseuraa, joka kotona työskenteleviltä puuttuu.

Myös Veteliin on avattu yhteisöllinen työskentelytila esimerkiksi etätyöntekijöille. Sen takana on yrittäjä ja paluumuuttaja Maria Timo-Huhtala, joka perusti Luovasti-tilan Vetelin keskustaan viime heinäkuussa. Yrittäjä on työskennellyt projektinhallinnan, viestinnän sekä markkinoinnin parissa, ja hänet tunnetaan esimerkiksi poroista autoilijoille varoittavan, palkitun Porokello-sovelluksen kehittämisestä.

Timo-Huhtala ehti asua maailmalla lähes 20 vuotta, kunnes tuli aika palata kotiseudulle. Juuret vetivät Veteliin, koska perhe halusi turvallisen kasvuympäristön lapsilleen ja työt mahdollistivat etätyöskentelyn sekä asumisen käytännössä missä tahansa.

Tällä hetkellä Timo-Huhtala on äitiyslomalla, mutta kehittää ohessa Luovasti-työskentelytilan palveluita. Hänen visioissaan tila toimisi parhaimmillaan monenlaisia asiantuntijoita yhdistävänä paikkana, jossa eri alan ihmiset voivat myös sparrata toisiaan.

– Sitä voivat käyttää etätyöntekijät, yksinyrittäjät, freelancerit ja esimerkiksi aloittelevat yritykset, sillä usein toimiston perustaminen yksin on kallista ja monimutkaista. Myös paluumuuttajia tämä voisi houkutella.