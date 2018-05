Ylivieskan ykköspesisjoukkueen pakka meni uusiksi

Ylivieskan Kuula avaa ykköspesiskautensa lauantaina kotiottelulla Siilinjärven Pesistä vastaan. Pelinjohtaja Erno Hautamäki on saanut tämän kauden pelaajarinkiin kuusi omaa junioria, joista ainakin puolet tekee ykköspesisdebyyttinsä alkavalla kaudella. Ismo Kunelius

Ismo Kunelius

YLIVIESKA (KP)

Ylivieskan Kuula juoksuttaa lauantaina ykköspesiksen kotiavaukseen reippaasti uudistuneen joukkueen. Viime kauden kokoonpanosta on jäljellä vain kolme pelaajaa. Toki tilalle on tullut myös tuttuja paluukasvoja, kuten superpesiskuvioista kasvattajaseuraansa palannut Jani Moilanen.

Yksi merkittävä uudistus on kuitenkin se, että muutaman täsmähankinnan lisäksi joukkueen kuudentoista pelaajan rinkiin on nostettu viisi omaa B-junioria ja yksi C-juniori. Pelinjohtajana jatkava Erno Hautamäki huomauttaa, että joukkueen rakentamistapa takaa myös peliaikaa seuran omille nuorille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Meillä on muita sopimuspelaajia kymmenen, kun mukaan lasketaan kaksoisedustuksella pelaava Aleksi Rantala, joka on tänä vuonna ainoa Vimpelin apu meille. Olemme laskeneet, että joka pelissä kahdestatoista pelaajasta kaksi tulee nuoriso-osastolta. Kuudesta juniorista ainakin puolet debytoi ykkössarjassa tulevalla kaudella. Jos nuoret esiintyvät kesän aikana edukseen ja pudottavat jonkun kymmenestä kokeneemmasta pelaajasta kokoonpanosta, niin sekin on ilman muuta sallittua, Hautamäki lupaa.

Viime kauden päätteeksi Kuulalla ei ollut yhtään jatkosopimusta. Lopulta vaihtuvuus oli kuitenkin suurempi kuin seura alunperin suunnitteli. Erno Hautamäki sanoo, että uuden joukkueen kasaamisessa oli muutama tärkeä ohjenuora.

– Omille junioreille tehtiin tietoisesti tilaa jo rakennusvaiheessa, koska Kuulalla alkaa pitkästä aika olla B-junioreita isommalla volyymilla. Toinen asia oli se, että Kuula oli pitkään Vimpelin Vedon farmiseura. Siitä haluttiin tavallaan päästä eroon, koska olimme viime kaudella ja aikaisemminkin aavistuksen liian paljon riippuvaisia Vimpelin farmista. Halusimme enemmän omia sopimuspelaajia, ja Toni Seppälä onnistui näissä tavoitteissa joukkueen kasaamisessa, Hautamäki summaa.

Yksi merkittävä tekijä on joukkueen kokenut kalusto, jonka runkopelaajiin kuuluu Superpesiksessäkin pelannut oma kasvatti Tuomo Rautio.

– Saimme Tuomon kaveriksi paluumuuttajina Jani Moilasen ja Joni Jokilehdon, jotka muodostavat kapteenistomme ja ovat omalla panoksellaan olleet mahdollistamassa nuorten pelaajien kehittymistä ykkössarjan vaatimustasolle. Toki tämä kolmikko kantaa isoa roolia myös pelillisesti, Erno Hautamäki huomauttaa.

Lisäksi Kuula tarvitsi muutaman täsmähankinnan, kun joukkueesta lähti lukkari, sisäpelin lyöntijärjestyksen kolmen kärki sekä kaksi jokerilyöjää. Lukkariksi löytyi Lappeenrannan Pesä-Ysien kasvatti Vili Pelo ja jokerilyöjäksi Siilinjärven Pesiksen kasvatti Esa Kejonen.

– Kolmas hankinta oli Joonas Jyrkkä (Veteli Pesis), joka tuli kärkeen tuomaan jalkoja, listaa Hautamäki, joka sai tälle kaudelle valmennusavukseen kosolti pesäpallotietämystä.

Siitä vastaa viime vuosina vahvaa juniorityötä tehnyt Ari Saastamoinen, joka palaa ykköspesiskuvioihin valmentajana ja kakkospelinjohtajana.

Jos meni Kuulalla pakka sekaisin, niin on se mennyt monella muullakin. Sarjasta luopumiset ja suuret pelaajavaihdokset värittävät ennakkoasetelmia, joissa pääsarjatasolle paluuta havitteleva Kempeleen Kiri on kuitenkin suurin ennakkosuosikki.

– Voimasuhteista on vaikea sanoa muuta kuin se, että Kempele on selkeä suosikki ja Siilinjärvi sekä Manse tulevat siinä perässä. Kahdesta jäljelle jäävästä pudotuspelipaikasta tulee kova taistelu, Hautamäki arvioi.

Myös Kuulan tähtäin on pudotuspeleissä, vaikka pelinjohtajien ennakkorankingissa joukkuetta veikkaillaan sijalle yhdeksän.

– Kun olemme tehneet lokakuusta saakka kovasti hommia, olisi hölmöä lähteä pelaamaan pienemmin tavoittein 22 ottelun runkosarjaa. Kyllä me sinne viiden sakkiin hingumme, Erno Hautamäki paaluttaa.

Nuorille vastuuta Kuulan kakkosessa

Pesä-Kiilojen nuoret vuoden kokeneempia

Kannuksen suomensarjajoukkueessa isoja muutoksia

Veteli Pesis menetti avainpelaajiaan

Suomensarja pelataan neljässä lohkossa

Ykköspesis 2018 Miesten ykköspesiksessä pelaavat Jokioisten Koetus, Kempeleen Kiri, Lievestuoreen Kisa, Manse PP Tampereelta, Puijon Pesis Kuopiosta, Pöytyän Urheilijat, Siilinjärven Pesis, Sotkamon Jymy 2, Ulvilan Pesä-Veikot, Vähänkyrön Viesti ja Ylivieskan Kuula. Runkosarjan voittaja nousee suoraan Superpesikseen. 2.–5. sijoittuneet joukkueet pelaavat ykköspesiksen välierissä otteluparein pääsystä superpesiskarsintoihin. Sotkamolla ei ole superpesisseuran kakkosjoukkueena osallistumisoikeutta jatkopeleihin. Runkosarjan kaksi viimeistä joukkuetta pelaavat putoamiskarsinnat. Ylivieskan Kuulan sopimuspelaajat: Joni Jokilehto, Joonas Jyrkkä, Esa Kejonen, Juho-Pekka Kujala, Santtu Luhtavaara, Juho Matola, Jani Moilanen, Miro Märsylä, Eetu Paananen, Vili Pelo, Aleksi Rantala, Tuomo Rautio, Aatu Saastamoinen, Joel Salmela, Joonas Salomaa ja Aappo Savikoski. Pelinjohtaja: Erno Hautamäki 2. pelinjohtaja: Ari Saastamoinen Joukkueenjohtaja: Pyry Haapakoski