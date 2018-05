Finn Springin tehdasalueelle Toholammille rakentuu 15000 kuution aurinkoenergialla lämpenevä maavarasto



Yksi Euroopan unionin ilmastopoliittisista tavoitteista on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Uudenlaisia ratkaisuja energian tuottamiseen ja talteenottoon kehitetään ympäri maailmaa, ja Kokkolassa tuo tutkimus- ja kehitystyö on aallon harjalla. Centria-ammattikorkeakoulun ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteinen EVAKOT-hanke nimittäin tutkii aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä kiinteistöjen lisäenergian lähteinä.

Yksi hankkeen pilotointikohteista löytyy Toholammin Sykäräisistä. Finn Springin tehtaan viereiselle viljapellolle on nimittäin parhaillaan rakentumassa 15 000 kuution kokoinen maavarasto, joka lämpenee aurinkoenergialla. Toimitusjohtaja Hannu Ali-Haapala kertoo, että Finn Spring lähti mukaan pilotointiyritykseksi, sillä ekologisuus ja luonnon kunnioittaminen kuuluvat yrityksen arvoihin.

– Hyvitämme kaikkien tuotteiden hiilijalanjäljen, ja olemme myös siirtyneet käyttämään vihreästi tuotettua sähköä. Pyrimme jatkuvasti siihen, että kuluttaisimme vähemmän sähköä. Viime vuosi oli ensimmäinen, kun meidän sähkönkulutus laski, vaikka tuotanto kasvoi. EVAKOT-hankkeen myötä pääsemme yhdessä tutkimaan mahdollisuuksia entistä ekologisempaan energiantuotantoon.

EVAKOT-hankkeen projektipäällikkö Pekka Erkkilä Centria-ammattikorkeakoulusta kertoo, että maavarastointi on kuuma aihe maailmalla.

– Samankaltaista tutkimus- ja kehitystyötä tehdään esimerkiksi Kanadassa. Siellä aurinkoenergialla lämmitettyä maavarastoa hyödynnetään omakotitaloalueen lämmittämiseen. Meidän hankkeestamme ja tästä pilotointiprojektista ollaan kiinnostuneita muissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, jopa ulkomaita myöten.

Erkkilä kertoo hankkeessa hyödynnettävän laajasti myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Maavaraston viereen sijoitettavan kontrollerin avulla pystytään esimerkiksi optimoimaan lämmönsiirto.

– Maavarastossa sijaitsevat lämmönsiirtoputket on sijoitettu neljään sisäkkäiseen kehään, ja kontrolleri pystyy ohjaamaan sisään tulevan lämpöenergian sinne, missä on sille optimoitu lämpötila. Tämän avulla pystymme hyödyntämään huomattavasti laajemman lataus- ja purkulämpötila-alueen kuin muissa vastaavissa varastoissa, Erkkilä kertoo.

Erkkilä kertoo, että tämänkaltainen hanke edellyttää ison julkisen rahoittajan tukea. Euroopan unionin aluekehitysrahaston tukemana kehitystyötä on mahdollista tehdä pitkällä aikavälillä.

– Kehittämistyö on kallista - varsinkin kun on kyse uudesta teknologiasta, josta ei valmista tietoa ole saatavilla. Me käytämme paljon aikaa sopivien komponenttien etsimiseen ja oikeiden toimintatapojen löytämiseen. Opimme samalla, kun teemme, Erkkilä toteaa.

Finn Springin maavarasto valmistuu kevään aikana. Erkkilä uskoo, että se saadaan lämmitettyä tavoitelämpötilaan loppukesään mennessä.

– Uskon, että pääsemme tavoiteltuun 60 asteeseen kesän aikana, ja sitten pääsemme talven aikana tutkimaan lämpöenergian hyödyntämistä tehdasalueen kiinteistöjen lämmittämiseen. Meillä on tässä hankkeessa tekemisen meininki. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä yritysten kanssa, jotka ovat itsekin aktiivisesti mukana tutkimustyössä.

– Olemme kiitollisia siitä, että tällaisia ideoita tulee eteen. Mitään uutta ei synny, jos ei yritetä, jatkaa Ali-Haapala hymyillen.

