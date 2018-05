Metsästävien perheiden lapset aloittavat harrastuksen kurssilla - Uudistuneen metsästäjätutkinnon kompastuskivenä lajitunnistus



Miska Rauma, Pyry Kuorikoski, Meri-Tuuli Hänninen ja Nea Tastula osallistuivat metsästäjän tutkintoon valmentavalle kurssille Kaustisen Jahtilassa. Nuorten perheissä metsästetään, mikä oli kimmoke kurssille lähtöön. Sanni Aho

Kaustisen metsästysseuran majalla Jahtilassa järjestetylle metsästäjätutkintoon valmintavalle kurssille osallistui runsaslukuinen joukko nuoria, niin tyttöjä kuin poikia. Kurssia järjestivät kaikki Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistykset.

Yhdistävä tekijä kurssille osallistuville nuorille oli metsästävät vanhemmat - yleensä isä. Näin myös kaustislaisilla Nea Tastulalla, Meri-Tuuli Hännisellä, Miska Raumalla ja Pyry Kuorikoskella.

– Iskä kannusti tänne kurssille, kertoo Tastula, joka on ollut isänsä mukana hirvijahdissakin.

Nuorille jotkut kurssilla läpikäydyt asiat olivat tuttuja ja vuoden käytössä olleeseen uudistettuun metsästäjätutkintoon he aikovat osallistua tänä keväänä. Tutkinnossa on 60 kysymystä, joista 15 on lajitunnistuksia.

– Vaikeinta on tunnistaa linnut ja näätäeläimet, sanoo Kuorikoski.

Metsästäjille on tärkeää saada harrastuksen pariin uusia jäseniä. Kaustislaisen Ilkka Järvelän mukaan seuroihin tulee vuosittain aina muutamia uusia, mutta vanhojen jäädessä pois, pysyy harrastajamäärä ennallaan.

– Enempi saisi tulla tyttöjä, niin pojatkin innostuisi, naurahtaa Järvelä.

Halsuan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan Erja Kukkolan mukaan viime vuosina metsästämisestä on erityisesti koirien kautta innostuneet monet naiset.

– Nuoret naiset hankkivat metsästysrotuisia koiria ja aloittavat harrastuksen sitä kautta, kertoo Kukkola.

Uutta tutkintoa Järvelä ja Kukkola eivät pidä aikaisempaa vaikeampana. Helpotus tutkintoon osallistuville on heidän mielestään se, että lajitunnistuksessa on aikaisempien piirroskuvien sijaan valokuvia.

– Myös kysymyksiä on selkeytetty, eikä kokeessa ole kompia, kertoo Järvelä.

Metsästäjätutkintoja järjestävät riistanhoitoyhdistykset ja tutkintotilaisuuksia järjestetään eniten kevään aikana. Kaikki tutkintotilaisuudet on ilmiotettava osoitteessa riista.fi.