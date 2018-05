Kokkolan monsterikettu on peräisin villiltä tilalta – "Ei tuon kuntoisia kettuja ole vastuullisilla tiloilla"



Kokkolan keskustasta huhtikuun lopulla löydetyn ylisuuren Utu-siniketun alkuperä on selvinnyt. Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton ProFurin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissisen mukaan ketun alkuperäksi on saatu paikannettua Kokkolan seudulla sijaitseva tila. Tilan tarkempaa sijaintia Nissinen ei suostu paljastamaan. Tila on paikannettu soittokierroksella. Kyseinen tila ei kuulu liittoon, eikä siis ole lainkaan liiton valvonnassa. Koska Suomessa turkistarhaajien ei ole pakko kuulua liittoon, maassa on vastaavia villien toimijoiden tiloja enemmänkin.

Vaasassa Villieläinhoitola Nordic Wildlife Caren hoidossa oleva Utu-kettu on vakavasti ylipainoinen ja sairas. Sen silmät ovat puoliksi ummessa, koska sen turkki on silmien alapuolella kasvanut liikaa. Turkki on kääntynyt vasten pupilleja ja hangannut silmiä, aiheuttaen tulehduksia ja osittaisen näkökyvyn menetyksen. Nissisen mukaan näin sairas kettu olisi järjestäytyneillä tiloilla joko hoidettu tai lopetettu.

– Ei tuon kuntoisia kettuja ole vastuullisilla tiloilla. Suomessa on kuitenkin sekalainen joukko toimijoita, joihin meillä ei ole lainkaan kontrollia, Nissinen kertoo.

Faktatietoa liittoon kuulumattomista tiloista ei ole, mutta arviot liikkuvat alle sadassa. Näiden tilojen toimintaa ei kyetä aktiivisesti valvomaan. Suomessa turkistarhoilla ei ole omaa valvontaohjelmaa, joten viranomaiset tekevät tarkastuksia tiloille ainoastaan epäilyjen perusteella. Utu-ketun terveysongelmat liittyvät todennäköisesti ylijalostukseen. Ylijalostuksella turkiseläimiä yritetään saada kasvamaan mahdollisimman suuriksi niin, että yhdestä eläimestä saadaan turkista mahdollisimman paljon. Vaikka ylisuurten kettujen tuotanto on Suomessa ollut kiellettyä jo vuodesta 1991 lähtien, vuosien mittaan kettukoko on päässyt kasvamaan.

– Viime vuodesta saakka olemme pyrkineet kohtuullistamaan kettujen kokoa. Liikajalostuksen liitto ehdottomasti kieltää, Nissinen painottaa.

Kokkolan valvontaeläinlääkäri Eva-Lotta Halosen mukaan turkiseläimillä yleisimpiä terveysongelmia ovat silmätulehdukset, heikot raajat sekä ripulisairaudet. Raajaongelmia eläimille aiheuttaa muun muassa ylipaino, mikä vaikeuttaa eläimen liikkumista. Halosen mukaan ongelmat ovat pitkälti tarhakohtaisia, eikä Kokkolan alueen tarhojen ketuilla ole ollut suuria ylipaino-ongelmia. Kaikista alueen tarhoista ei kuitenkaan ole tietoa.

Olli-Pekka Nissisen mukaan kettujen karkailu tiloilta on harvinaista. Tarha-alueet ovat hyvin aidattuja ja useimmiten eläinten häkit sijaitsevat sisätiloissa. Tarhojen lähi-ympäristöön saatetaan myös sijoittaa loukkuja siltä varalta, että joku eläimistä onnistuu aidoista huolimatta karkaamaan. Karkaamisia ennaltaehkäistään myös minimoimalla turhat eläinten siirrot. Lähes kaikki toimenpiteet voidaan suorittaa tilalla.

– Järjestäytyneillä tiloilla ei ole tarvettakaan siirrellä eläimiä, Nissinen kertoo.