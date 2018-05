Ruoka-avulle riittää tarvitsijoita – nälkä ei aina näy ulkopuolisille



EU-ruoka-apu sisältää muun muassa jauhoja ja säilykkeitä. Katariina Poranen

Halsualla on ryhdytty tarjoamaan EU:n rahoittamaa ruoka-apua, kun kuntalaiset sen perään kyselivät. Neljä jakokertaa ovat osoittaneet, että ilmaiselle ruoalle on tarvetta Halsualla ja lähikunnissa: jokaisella kerralla kasseja on lähtenyt nälkäisten matkaan entistä enemmän.

EU-ruoka-apukassiin sisältyy esimerkiksi jauhoja ja säilykkeitä. Tänä vuonna Halsualta jaetaan yli 8000 kiloa ruokaa, ja ensi vuodelle kunnasta on lähtenyt 10 000 kilon tilaus ruoka-apua välittävälle Maaseutuvirastolle.

– Ruokaa saavat hakea kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa sitä. Mitään henkilötietoja ei kysytä, ainoastaan EU-papereita varten tarvitsemme tiedon perhekoosta, yksi avun organisoijista, Esko Leppäharju kannustaa.

Pääsääntöisesti ruoka-apua hakevat eläkeläiset ja lapsiperheet. Leppäharjun mukaan usein tiukilla ovat varsinkin nuoret parit. Ulkopuolisille nälkä ei aina edes näy: moni haluaa pitää kiinni siitä, että asiat näyttävät olevan järjestyksessä.

Halsualla ruoka-apua on toki aiemminkin jaettu, mutta suuren mittakaavan jakotilaisuudet aloitettiin alueella vasta nyt. Monimutkaisten paperitöiden arvellaan olevan yksi syy siihen, miksi avun järjestämiseen on suuri kynnys. Halsualla ongelma ratkaistiin niin, että ruoan jakamisen hoitavat vapaaehtoiset, mutta kunta pitää huolta paperihommista.

Halsualla ruokaa jaetaan Yritystalolla joka toinen perjantai, seuraavan kerran 18. toukokuuta.