Työelämäsäännöt tutuksi maahanmuuttajille



Jokilaaksojen 4H-yhdistykset ja Majakka-hanke järjestävät keikkatyökurssin alle 29-vuotiaille maahanmuuttajille 14. toukokuuta Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Kurssilaiset oppivat viralliset reitit työntekoon ja tutuksi tulevat muun muassa työsopimuksen tekeminen sekä palkan- ja veronmaksujen kuviot.

Maahanmuuttajien ystäväperheiden kautta nuori voi löytää työtä, mutta virallinen palkanmaksureitti ei välttämättä esimerkiksi vanhuksilta onnistu.

4H:n ja Majakan yhteistyö takaa, ettei synny harmaata taloutta. Nuoret oppivat käytännössä, miten verot ja muut velvollisuudet on hoidettava aina kun työtä tehdään. 4H-yhdistysten kautta on mahdollista tilata erilaisia töitä ja 4H toimii myös yhteistyökuviossa työnantajaosapuolena. Majakan väen tehtävänä on yhdistää sopivat työntekijät kuhunkin työtehtävään. 4H:n paikallisyhdistyksistä mukana ovat Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Haapavesi ja Merijärvi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.