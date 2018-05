Pääkirjoitus 8.5.: Kiihdytkö sinä kuin kaahari keväästä?



Liikenne on yhteispeliä, jotta turvallisuus taataan. Kevät villitsee autoilijoita, mutta jännitystä ei pidä hakea tien päältä Markku Jokela

Oletko sinä satunnainen kaahari? Maistuuko keväällä ylimääräinen vauhti? Jos vastaus on kyllä, niin kannattaa miettiä kuitenkin kaksi kertaa, kun päästää kaaharin itsessään irti. Jälki voi olla rumaa, pysäyttävää ja peruuttamatonta.

Kuiva tie, valoisa keli ja keväinen kaahari. Tuo kolmikko muodostaa liikenteen tämän vuodenajan vaarallisimman yhdistelmän, kun liikutaan keväästä kesään. Ei ole yllättävää, että vauhdin hurma nostaa päätään kesänkorvalla. Sormen heristelyyn satunnaisesti kaahaava voi olla jo tottunut ja sakoltakin on saattanut vielä välttyä. Onnettomuusriskin tahallinen kasvattaminen voi kuitenkin muuttaa elämän suunnan tai pysäyttää oman tai jonkun muun elämän lopullisesti.

Törkeät ylinopeudet ja piittaamattomuus muusta liikenteestä ovat ikävä, aina keväisin toistuva riesa. Toiset kärsivät keväisistä pölyistä ja toiset saavat keväästä kuumentuneen kaasujalan. Molempiin löytyy lääkitystä, ja kaahaukseen taipuvaiselle itsehoitona parasta on maltin sekä itsehillinnän kasvattaminen.

Teiden kunto kelirikkoisen kevään jäljiltä voi myös yllättää. Rikkoutunut asfaltti tai kuoppainen kaista saattavat odottaa vielä korjaajaansa, joten yllätykset eivät ole vain pimeän ja märän ajan haasteita.

Maltillinen kuskikin voi innostua kevätpörriäisen tavoin, mutta liikenteen vaaroja ei voi mainiollakaan ajosäällä unohtaa ja jättää huomioitta. Nopeusrajoitus voi tuntua hätävarjelun liioittelulta, mutta tilastot ovat karua luettavaa, kun keväisiä onnettomuuksia selvitetään. Tällekin keväälle on kaahareiden osalta jo saatu hiljentäviä suru-uutisia.

Turhan usein syynä onnettomuuteen on kuskilta karannut vauhti ja tilanteen luisuminen käsistä. Kuski on vastuussa ajotavastaan ja nopeudesta, mutta matkustajienkin on tarvittaessa osattava hillitä kuskin menoa. Hurjasteluun innostaminen ja kilpailuvietin lietsominen liikenteessä on jätettävä auton ulkopuolelle. Mukana oleva yllyttäjä laittaa oman henkensä likoon.

Valitettavasti kaksipyöräisillä liikkujistakin osa lähtee tauon jälkeen liikenteeseen hakemaan liiallista vauhdin hurmaa. Tehokas moottoripyörä ja hurja nopeus tekevät liikkumisesta riskin ajajalle sekä muille tiellä liikkujille. Oman ajotaidon rajat tulevat vääjäämättä jokaisella vastaan. Hyväkin ajaja voi yliarvioida kykynsä nopeuden kasvaessa, jolloin pienikin virhe voi kostautua.

Suurin osa liikenteessä olevista ihmisistä on vastuullisia ja toiset huomioivia. Liikenne on yhteispeliä, jotta turvallisuus taataan. Satunnaistakaan kaaharia ei kannata kuitenkaan päästää itsessään irti ja tarttumaan rattiin. Kesän tulosta kannattaa kaikkien nauttia, mutta jännitys löytyy muualta kuin liikenteestä.

Tapani Postila