Mielipide: Miten käy, jos yhtenäiskoulun hinta karkaa Kalajoella ja sitten vielä oppilaat kaikkoavat?



Noin vuosi sitten valtuuston tekemä päätös yhtenäiskouluratkaisusta perustui 25 milj. euron kustannusarvioon. Nyt on käynyt ilmi, että kustannusarvio on ylittymässä 20 prosentilla (5 milj.) jo ennen rakentamisen aloittamista. Rakennusaikainen ylitys voi olla helposti vielä 5–10 prosenttia. Eli nyt esitetty 30 milj. euroa on vasta pohjasumma, lopullinen hintalappu selviää koulun valmistuttua. Keskustelun ja analysoinnin paikka on nyt, jos hyväksymme valittavana

olevan urakkatarjouksen lisämäärärahoineen paluuta ei enää ole. Kouluverkkouudistusta 2015 päätettäessä (edellisen valtuuston aikana) oli suunniteltu yhtenäiskoulun tilatarve alimitoitettu. Nyt suunnitteluprosessin aikana tehtyjen muutosten

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

jälkeen on neliöitä riittävästi ja tilat 1 000 oppilaalle. Tiedossa oli jo tuolloin noin vuosi sitten syntyvyyden lasku. Nyt tämä lasku näyttää edelleen jatkuneen voimakkaana niin valtakunnallisesti kuin Kalajoella. Tältä pohjalta päivitetyt ennusteet näyttävät, että 2026 olisi 1 000 oppilaan yhtenäiskoulussa vain reilut 700 oppilasta (muut koulut tehokkaassa käytössä).

Vastuuta kuntalaisten verorahoista sekä tasapuolisesta kohtelusta tuntien pohdimme nyt avoimesti, rakennammeko tietoisesti ylisuuren koulun ja käytämme miljoonia euroja sen rakentamiseen? Joulukuussa 2015 valtuusto vahvisti kouluverkkopäätöksen, joka perustuu neljään kouluun. Merenojan ja Raumankarin yhtenäiskouluun sekä Tyngän ja Raution

aluekouluihin. Johtaako nyt tehtävä päätös tulevaisuudessa siihen, että uudet vajaalla käyvät tilat täytyy täyttää kuljettamalla oppilaita muualta kaupungista? Tätä emme hyväksy eikä tämä myöskään ollut ymmärtääksemme valtuuston tahtotila yhtenäiskoulu päätöstä tehtäessä.

Ennen päätöksentekoa tästä investoinnista täytyy olla selvyys myös tulevista investoinneista aikatauluineen. Rahareikiä riittää ja koko Kalajoen elinvoimasta on pidettävä huolta. Raution monipalvelukeskus (mm. koulu ja päiväkoti) tarvitaan päättämään vuosia jatkunut epävarmuus näiden peruspalveluiden järjestämisestä Rautiossa. Näiden tilojen vuokraamiseen ja sitä kautta kustannustaakan jakamiseen on seurakunta ilmaissut valmiutensa. Halutaanko tähän yhteistyöhön tarttua? Raumankarin koulu, koskien myös yläkoulua, tulee säilyä eteläpäässä Kalajokea Himangalla. Tyngän aluekoulu tarvitaan ja sitä pitää yhä paremmin hyödyntää Kalajokea asuinpaikkana markkinoitaessa. Emme hyväksy turhaa keskittämistä eikä se

mielestämme kuulu keskustalaiseen päätöksentekoon, ei ainakaan pitäisi kuulua.

Jos nyt kilpailutamme yhtenäiskoulun urakan uudestaan pienemmälle oppilasmäärälle aiheuttaa se ehkä noin puolen vuoden viivästymisen. Olemme kuitenkin tekemässä ratkaisua jonka vaikutukset heijastuvat kymmeniä vuosia eteenpäin. Tunnistamme oppilaiden, vanhempien ja opettajien tuskan. Me kaikki haluamme hyvän ja terveen koulun mahdollisimman pian, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Emme halua hidastaa, mutta meiltä löytyy rohkeutta painaa jarrua silloin, kun tilanne sitä vaati.

Eija Pahkala, kaupunginhallituksen jäsen

Vesa Hihnala, kaupunginhallituksen vpj

Jukka Rahja, kaupunginhallituksen jäsen

Markku Isopahkala, valtuutettu, teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Hannu Heikkilä, valtuutettu, ympäristölautakunnan puheenjohtaja