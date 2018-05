Puhuri on ostanut Vapolta 470 hehtaaria Piipsannevaa – alueelle noussee liki 70 tuulivoimalaa



Puhuri Oy on ostanut merkittävän määrän Vapo Oy:n maa-alueita Piipsannevan turvetuotantoalueelta. Kaupan kohteena olleet kiinteistöt ovat yhteensä noin 470 hehtaaria.

Kanteleen Voiman tytäryhtiö Puhuri Oy kehittää Piipsannevan alueelle tuulipuistoa, joka koostuisi maksimissaan 69:stä tuulivoimalasta. Hankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty Haapaveden kaupunginhallituksessa ja hankkeen yhdistetty kaavoitus- ja YVA-prosessi on käynnistynyt. Tavoitteena on saada hanke kaavoituksellisesti valmiiksi vuonna 2020.

Kiinteistökaupan yhteydessä tehtiin vuokrasopimus, jolla Vapo saa oikeuden käyttää osaa nyt Puhurille siirtyneitä alueita turvetuotantoon ja tämä tuotanto voinee jatkua myös tuulivoimatuotannon kanssa yhtäaikaisesti.

Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Antti Vilkuna kommentoi, että Piipsannevan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi.

Vilkunan näkemyksen mukaan Piipsannevan tuulipuistohanke pitäisi olla toteuttamiskelpoinen ilman veronmaksajien tukia. Merkittävä osa Piipsannevan alueesta on jo nyt maatalouskäytössä ja tuulipuiston rakentaminen vain parantaa maatalouden toimintamahdollisuuksia mm. erinomaisen tieverkoston säilymisen myötä.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka kehuu kauppaa loistavaksi esimerkiksi kehityksestä, jossa kotimaiset energiamuodot täydentävät toisiaan.

– Vapon strategiana on siirtää tuotannosta poistuneet maa-alueet seuraavaan maankäyttömuotoon mahdollisimman nopeasti tuotannon päättymisen jälkeen. Yleisimmät jälkikäyttömuodot ovat olleet metsitys, muokkaus pelloiksi tai ennallistaminen takaisin suoksi. Toimivien valmiiden tieyhteyksien ja tasaisten maastomuotojen takaamat hyvät tuuliolosuhteet tekevät vanhoista tuotantoalueista erinomaisia sijaintipaikkoja tuulipuistoille, Tempakka sanoo.