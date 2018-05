Yhteisölaiturin kevätpöhinää – Ykspihlajassa talkoolaisia riittää



2 Potin Laivureiden laituritalkoisiin riittää porukkaa. Minna Mustonen Talvi kuritti yhteisölaituria Ykspihlajassa. Kevään mittaan vauriot korjataan talkoilla. Minna Mustonen Previous Next

Minna Mustonen

KOKKOLA (KP)

Kokkolan Ykspihlajassa, satamakaupunginosassa yhteisöllisyys ei ole katoavaa kansanperinnettä. Ainakin tällaisen vaikutelman saa, kun keväisenä sateen hyhmäisenä aamuna piipahtaa laituritalkoissa. Laiturilla on toistakymmentä miestä tutkailemassa talven tekemiä tuhoja. Valitettavaa kyllä korjattavaa riittää, kaksi sivuaisan kelluketta näyttäisi rikkoontuneen. Hetken kestävän palaverin päätteeksi miehet tarttuvat hommiin. Paikalla on monen alan osaajia ja ehkä juuri siksi työ taittuu rivakasti.

– Pitkiin aikoihin talvi ei ole tehnyt yhtä suuria tuhoja kuin nyt. Aina tässä riittää jotakin tehtävää, mutta useasti pääsemme helpommalla ja vähäisemmällä kunnostuksella, tuumii Kari Lehtonen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Olemme nyt Ykspihlajan vanhimmalla yhteisölaiturilla. Vuonna 1995 joukko veneilijöitä osti laiturin Kokkolan kaupungilta. Laiturin ympärille perustettiin reilun parinkymmenen miehen yhteisö nimeltään Potin Laivurit.

– Yhteisölaiturimme vahvuutena ovat rehelliset pelisäännöt. Meillä on venepaikan omistajia, mutta kukaan ei voi suoraan myydä paikkaansa "ulkopuoliselle". Venepaikka palautuu aina yhteisölle, joka yhteisöllisesti päättää kuka voi venepaikan ostaa. Tällä pyrimme pitämään huolen siitä, että meillä on riittävän sitoutunutta porukkaa mukana ja myös sen, että tullaan piisalle hyvin toimeen toistemme kanssa, summaa puheenjohtaja Raimo Lahtinen.

Potin Laivurit järjestävät talkoita pari kertaa vuodessa. Laituritalkoissa on tällä kertaa mukana liki kaksikymmentä miestä, eikä se ole kuuleman mukaan mitenkään epätavallista.

– Aina meillä on talkoissamme porukkaa. Kaikki haluavat pitää omastaan mahdollisimman hyvää huolta. Tulee hommat nopeasti tehtyä, kun jokainen tekee sitä mitä osaa. Osalla on kokemusta suunnittelusta ja osalta taasen toteutuksesta. Kantoavuksi ja nostelemaan pystyvät melkein kaikki, kertoo puheenjohtaja.

Vuosien saatossa liki kaikki vaihdettavissa oleva on jo kertaalleen laiturista uusittu. Eikä laiturin omistajienkaan kokoonpano ole samana pysynyt. Noin puolet väestä on alkuperäistä omistajakaartia, puolet on vaihtunut.

– Tottakai vaihtuvuutta joukossamme on. Osa haluaa laittaa veneen pois, osa lopettaa veneilyn terveydellisistä syistä ja osa poistuu niin sanotun luonnollisen poistuman kautta. Meille laituripaikoille on aina enemmän tulijoita ja jonottajia, kuin mitä pystymme vastaanottamaan. Veneily kiinnostaa nuortakin väkeä ja hyvä niin, iloitsee Lahtinen.

Parasta aikaa Ykspihlajaan ranta-alueelle on valmisteilla kaava. Osa väestä aprikoi olisiko mahdollista rannoille rakentaa pari yhteisölaituria lisää, sillä tulijoita venepaikoille riittää.