Kauko Palola väittää kolumnissaan saunan terveysvaikutusten olevan kiistattomat



”Elleivät sauna, viina tai terva auta, tauti on kuolemaksi.”

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, savu-, infrapuna-, höyry- tai perinteinen sauna.

Tieteelliset tutkimukset todistavat saunan kiistattomat terveysvaikutukset. Itä-Suomen yliopisto oli mukana äskettäin julkistetussa tutkimuksessa, jossa todettiin useita kertoja viikossa saunovan aivoinfarktiriskin laskevan merkittävästi verrattuna vain kerran viikossa saunoviin. Riski laskee 14 prosenttia 2-3 kertaa viikossa saunovilla ja 61 prosenttia 4-7 kertaa viikossa saunovilla verrattuna kerran viikossa saunoviin.

Verisuonet laajenevat saunan lämmössä samaan tapaan kuin liikuntaa harrastettaessa. Kardiologit suosittelevat tätä "passiivista liikuntaa" myös niille ikäihmisille, joiden tukielimet eivät kestä säännöllistä liikuntaa. Laihdutuskeino sauna ei ole vaikka painoluokkaurheilijat siellä viimeisen ylipainonsa käyvätkin hikoilemassa.

Sauna ei ole ainakaan terveelle ihmiselle turmioksi. Riippuu tietysti siitä, mitä sinne saunan löylyihin mukaansa ottaa. Paljaimmillamme ja alastomimmillamme olemme kaikki saunassa. Elämän perusasioiden äärellä. Saunaan voi toki kuollakin mutta yleensä sinne kuollaan vain vahvassa humalassa.

Kun yhteissaunan ovi sulkeutuu ja lauteet kutsuvat, ovat tittelit jääneet pesutuvan puolelle. Sauna on maailman demokraattisin paikka. Saunassa olemme kaikki vain ihmisiä.

Saunaseuran kanssa ei lauteilla tarvitse välttämättä harrastaa edes sitä lyhytsanaista keskustelua, smalltalkia. Riittää kunhan heittää löylyllä kaverin hiljaiseksi tai pyytää kumppania tekemään sen.

Osalle sauna aiheuttaa myös riippuvuutta tai siitä tulee tapa. Kokemuksesta tiedän, että jos saunapäivä on vain kerran viikossa saunoessa, vaarana on unohtaa missä se sauna on tai mitä siellä tehdään.

Maaseudulla tai mökillä saunakulttuuriin kuuluu talvisin myös löylyjen välissä lumessa kieriskely. Kaupunkikeskustassa asuville en tätä suosittele. Siinä voi huolestuneiden naapureiden ystävällisellä avustuksella saada pikaisen kyydin Soiten valkotakkisten ammattihenkilöiden luokse.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja, jonka lempisauna on pieni mutta kostea