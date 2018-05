Mielipiteissä vakuutetaan, että kirkossa eletään sovussa ja siellä on tilaa kaikille



Jouni Nikula ihmettelee Vapun (1.5.) Keskipohjanmaassa Luterilaisen Kirkon yhteistyötä vapaiden suuntien seurakuntien kanssa.

Olen itse kasvanut nuoruuteni luterilaisuuden vaikutuksessa ja siksi tunnen Nikulan tyyppisen ajatusmaailman. Suomessa on hyvin voimakas sisäinen käsitys, että luterilainen kirkko on ainut oikea kristillinen seurakunta. Olen edelleen samaa mieltä siitä, että se on kristillinen seurakunta ja toivon sille kaikkea hyvää.

Mikä sitten on ajatusmaailmassani muuttunut? Sain 23-vuotiaana tulla elävään uskoon. Tämän myötä Taivaallinen Isä alkoi näyttämään, että Hän on paljon suurempi kuin suppea ajatusmaailmani. Hän näytti, kuinka Hän toimii ympäri maailmaa hyvinkin monen nimisissä seurakunnissa.

Tämän lisäksi Hän näytti myös, kuinka Hän toimii myös luterilaisessa seurakunnassa niiden ihmisten kautta, jotka siellä ovat saaneet tulla elävään uskoon. Osa on lapsesta asti saanut kasvaa elävään uskoon ja tänä päivänä he saavat kokea Pyhän Hengen vakuuttavan heidän sisimmässään, että he ovat Jumalan lapsia. Osa on tullut myöhemmin herätykseen ja Taivaan Isä on heidätkin ottanut omakseen, kun he ovat sitä Häneltä pyytäneet.

Olen saanut näiden kymmenien vuosien aikana nähdä, että elävässä uskossa olevat eri seurakunnissa siunaavat toinen toisiaan ja pystyvät ja haluavat tehdä työtä yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Jeesus itse sanoo, että ”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

Mahdollisuus muutoksen kampanjan aikana sai nähdä, kuinka uskovat iloitsivat olla mukana yhteisessä asiassa. Myös -70- ja -80-lukujen herätyksiä edelsi uskovien yhteys eri seurakuntien kesken.

Jumala ja Jeesus ei ole minun eikä kenenkään muunkaan yksinoikeus. Jumalan tahto on, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” Toivon sydämestäni, että tämä myös kelpaisi kaikille.

Risto Nikkanen

KOKKOLA