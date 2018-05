Juha Pylväs lopettaisi eduskuntakolumnissaan EU-hallinnon rengasmatkat Brysselin ja Strasbourgin välillä



EU:n komissio esitteli rahoitusehdotuksensa tulevalle ohjelmakaudelle. Englannin eropäätös EU:sta on herättänyt väliin kiivastakin keskustelua EU:n tulevasta budjetista. Osan mielestä Englannin lähtö ei saa kasvattaa budjettia yhtään. Toiveita on ollut budjetin rajusta laskustakin. Toisten mielestä budjettia voidaan maltillisesti kasvattaa. Tiukan budjettikurin leikkuri on ollut kohdentumassa juuri maaseutumaisten alueiden ja maatalouden rahoitukseen. Niissä Suomi ja meidän alueet ovat olleet reilulla saamapuolella. Leikkuri olisi siis vienyt meiltä eniten. Jatkoneuvotteluilla on siis valtava merkitys tulevaisuudellemme.

Nyt linjattu EU:n budjetin taso asettui ennakoitua alemmaksi. Suomen tavoitteen kannalta se on silti liian korkea. Kokonaisbudjetti pitää saada alemmas sen kuitenkaan vaikuttamatta meille olennaisiin rahoihin. Suomi on kannattanut esitettyä jäsenmaksuhelpotusten poistoa. Tämä tarkoittaa nykyisille suurimman jäsenmaksun maille maksettua palautusta. Mielenkiintoisinta esityksessä on edelleen EU:n varsin löperö hallintoa koskeva menettelytapa. On miljoonatolkulla rahaa kuskata ajoittain koko hallinto Strasbourgiin ja takaisin Brysseliin. Siitä voitaisiin aloittaa säästötalkoot.

Esityksessä huomioidaan jatkossakin Suomen arktinen ulottuvuus ja harva asutus. Aluekehitysrahoitus vähenee, mutta tavoite on pysyä Suomen osalta hyvällä tasolla. Suomi on EU-maissa sijainniltaan ja olemukseltaan ainutlaatuisessa asemassa.

Tulevaisuudessakin EU-komissio on selkeästi valmis huolehtimaan ruuantuotannosta kaikkialla unionissa. Tämä on meille tärkeä viesti. Suomen saama osuus maatalous- ja koheesiorahoissa riippuu, miten onnistumme saamaan tavoitteemme läpi asetusneuvotteluissa. Nyt on tärkeä paikka vaikuttaa.

Vaikka komission esitys onkin nyt maltillisesti kasvava, on se jäsenmaiden bruttokansantuotteesta noin prosentin verran. Maataloudelle se tarkoittaa noin 5 % leikkuria. Se tuntuu varmasti suomalaisen ruuantuottajan lompakossa. Korvaava tulonmenetys pitäisi löytyä korkeammista kansallisista tuista, joka ei ole ainakaan tuottajien mieleen. Toinen keino on nostaa ruuan hintaa ja varsinkin tuottajan saamaa osuutta. Sillä tuntuu olevan tuottajien ja kuluttajien huomattavasti vankempi kannatus. Kauppa siitä toki ei ole hirveän innostunut.

Komission esityksessä on joitakin varsin suuriakin esitysmuutoksia. Maatalouden rahoitusta halutaan suunnata selkeämmin nuorille ja aktiiviviljelijöille. Pohdinnassa ollut 60 000 euron tukikatto on aivan liian alhainen. Koko Suomen unionissa jäsenenä olon ajan yksikkökokoa on kasvatettu ja nyt komissio haluaakin linjata suunnan täysin päinvastaiseksi. Tuo poukkoilu ei varmasti kannusta suomalaisia eikä muita EU-maiden nuoria maatalouden alalle.

Lopulliset päätökset seuraavasta rahoituskaudesta todennäköisesti siirtyvät Suomen puheenjohtajuuskaudelle syksylle 2019. Saamme enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa rahoitukseen. Puheenjohtajuuskaudella olisi komea paikka tehdä kunnolla historiaa; EU-hallintoa yksinkertaisemmaksi ja normeja vähemmäksi. Siinäpä olisi Suomen saloilta rapsakkaa pureksittavaa simpukkapatojen ääreen.

Juha Pylväs

Kirjoittaja on ylivieskalainen kansanedustaja (kesk.)