Pesäpallon Pikkujättiläinen kaikkien katsottavana - dokumentti Halsuan pesäpalloilijoista laajeni



Nuutti Kaunisto vastasi dokumentin teknisestä toteutuksesta ja kuvuaksesta. Kaunisto valmistuu tämän vuoden aikana mediatuottajaksi. Aulis Hietalahti Pesäpallon Pikkujättiläisen voi katsoa Youtubesta. Kuvankaappaus dokumentista

Sanni Aho

Siitä piti tulla lyhyt video valmistautumisesta kesällä 2016 pelattavaan superpesisotteluun Halsuan Käpylässä.

Siitä tulikin 70 minuuttia pitkä dokumenttielokuva, joka kertoo Halsuan Toivon pesäpallohistorian aina 50-luvun noususta nykyisiin nuoriin Vimpelin Vedon superpesispelaajiin. Pesäpallon Pikkujättiläinen on nyt julkaistu Youtubessa.

Dokumenttielokuvan tekemisen takana ovat Iiris Jurvansuu, Arto Hietalahti sekä erityisesti videokerronna ammattilaisena Nuutti Kaunisto. Kaunisto on halsualaissyntyinen opinnäytetyötä vaille valmis mediatuottaja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Ensimmäiset kuvaukset Kaunisto teki maaliskuussa 2016 Käpylän kentällä ja viimeiset haastattelut kuvattiin marraskuussa 2017.

Elokuva etenee kronologisesti ja työryhmä on elokuvaa varten haastatellut 18 henkilöä.

– Elokuva painottuu koko historiaan ja on yritetty hakea tasapainoa historian kanssa, kertoo Kaunisto.

Kaunisto vastasi teknisesti kaikesta. Äänen jälkikäsittelyn teki Markus Kunelius ja itse kesällä 2016 Käpylässä pelatussa superpesisottelussa kuvaajina toimivat Mikko Kivelä ja Markku Lehtola, sillä Kunelius itse oli silloin Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa töissä.

Projektina Kauniston mukaan Pesäpallon Pikkujättiläisen tekeminen oli opettavainen.

– Aihe oli jonkin verran tuttu, mutta tässä tuli itselle niin paljon lisää tietoa, että tämä oli suuri oppimiskokemus, Kaunisto sanoo.

Materiaalin määrä yllätti vasta leikkauspöydällä. Kaunisto uskoi, että elokuva olisi puolen tunnin mittainen. Lopputulos venyi 70 minuuttiseksi teokseksi.

– Minun näkemykseni on se, että tällaisena tämä tarina toimi hyvin. Ei tästä voinut mitään ottaa pois.

Elokuvaa on esitetty Halsuan koululla eri ryhmille muutamia kertoja ja nyt elokuva on julkaistu Youtubessa, jossa se on vapaasti katsottavissa.

Katso dokumentti täältä >>