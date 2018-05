Pääkirjoitus 5.5: Määritelmän pitää olla selvä, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on tulkittava raiskaukseksi



Suomalaisia on viime päivinä puhuttanut, tyrmistyttänyt ja vihastuttanut korkeimman oikeuden päätös evätä valituslupa 10-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneessa seksuaalirikosasiassa.

Kaksi vuotta sitten 20-vuotias mies syyllistyi käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätösten mukaan 10-vuotiaan lapsen törkeään hyväksikäyttöön ja sai kolmen vuoden ehdottoman vankeustuomion. Syyttäjän mielestä tapauksessa toteutuivat raiskauksen tunnusmerkit ja haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkeimman oikeuden tuoreen päätöksen mukaan törkeän raiskauksen tunnusmerkit eivät täyttyneet kun lasta kohtaan ei käytetty väkivaltaa eikä lapsi ollut pelko- eikä avuttomassa tilassa. Rikoslain mukaan raiskauksesta tuomitaan jos käytetään toisen tiedottomuutta, sairautta, vammaa, pelkotilaa ja muuten avutonta tilaa hyväksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Suomesta tuskin löytyy 10-vuotiaiden vanhempia, joiden mielestä lapsi on henkisesti kykenevä päättämään haluaako olla sukupuoliyhteydessä aikuisen ihmisen kanssa. Oikeusoppineet haluavat oikeuden tarkempaa tulkintaa mitä lain momentissa tarkoitettu "avuttomuuden tila" tarkoittaa.

Jos hyväksikäytön uhrin ikää ei voida tulkita avuttomuuden tilaksi, on lakitekstiin saatava selkeämpi linjaus. Alaikäisen lapsen kehittymättömyys pitää tulkita aina siten, ettei tämä voi antaa suostumusta seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Siksi määritelmän pitää olla selvä ja kaikki fyysinen seksuaalinen hyväksikäyttö tulkittava raiskaukseksi. Tässä hyväksikäytössä on "harmaa alue" on saatava mahdollisimman pieneksi. Rangaistusten koventamiseen on päädytty mm. Ruotsissa.

Keskustelua riittää siitäkin, miten aikuisten kohdalla tulkitaan raiskauksen tuntomerkkien toteutuminen. Periaate on selvä, molempien osapuolten pitää antaa suostumuksensa sukupuoliyhteyteen. Miten molemminpuolinen suostumus sitten lakituvassa osoitetaan tai kiistetään on jo kyseenalaisempi juttu.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole ainoa tapaus, jossa oikeuslaitoksen tuomareiden ja tavallisten kansalaisten oikeustaju eroavat toisistaan.

Tuomareiden ja tavallisten kansalaisten oikeustajun erot korostuvat juuri väkivalta- ja seksuaalirikosten rangaistavuudessa. Kun Helsingin yliopisto tutki oikeusministeriön toimeksiantona eroja, kansalaiset olisivat viidessä tapauksessa seitsemästä antaneet ankarammat tuomiot väkivallasta tai seksuaalisesta väkivallasta kuin tuomarit.

Vastaavasti veropetos- ja huumausainetuomioissa kansalaiset olisivat jakaneet lievempiä tuomioita kuin tuomarit.

Kauko Palola