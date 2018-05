Kevättyöt keskipohjalaispelloilla ovat ajassaan – Viljelysuunnitelmissa maltillisia muutoksia



Pellot Kruunupyyssä tulvien aikaan. Hanna Rautio

Minna Mustonen (KP)

– Ihan ajallaan ovat peltojen kevättyöt meillä täällä Keski-Pohjanmaalla. Onneksi vältyimme isommilta tulvilta ja lumi suojasi talven aikana pellot roudalta. Lumet sulivat nopeasti ja vesi painui peltoihin, jotka ovat sittemmin kuivuneet kantaviksi ihan hyvin, kertoo ProAgriasta kasvintuotannon erityisasiantuntija Sirkku Koskela.

Osalle maakunnan pelloista on päästy jo traktoreilla tällä viikolla tekemään lietteen levitystä, ensi viikolla päästäneen lopuillekin keskipohjalaispelloille aloittamaan kevättöitä. Alueen viljelysuunnitelmat on tehty ja niissä on hiukan muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.

– Ei mitään isoja muutoksia, mutta jotakin nyt näyttää siltä, että ohra-ala näyttää supistuvan ja toisaalta viljeltyä kaura-alaa tulee lisää. Osin syynä on se, että viljelijät harrastavat kiertoviljelyä, mutta osaltaan viljelysuunnitelmiin tehtyihin muutoksiin on syynä kuluttajien kysyntä, kauratuotteille on nyt markkinoita, aprikoi Koskela.

Hänen mukaan uusia viljelykasveja mahtuisi mukavastikin markkinoille, esimerkiksi tattaria kysytään enemmän kuin pystytään tarjoamaan. Myöskään kuminan sopimusviljelijäksi ei ole ollut tunkua.

– Perunan menekki on hiukan hiipunut. Se näkyy myös keskipohjalaisten istutusalojen vähenemisenä. Venäjän viennin tyrehtyminen ja kotimaan kulutuksen lasku pienentävät tuotantoa.

Vaikka Keski-Pohjanmaalla kevättyöt ovat ajallaan, samoin ei ole muualla. Etelä-Pohjanmaalla pelloille nousseet kevättulvat viivästyttävät kevättöitä. Täyteen vauhtiin kevätkylvöjen arvioidaan pääsevän vasta äitienpäivän jälkeen. Kevyillä hietamailla varhaisherneen ja –porkkanan kylvöt sekä varhaiskaalin ja jäävuorisalaatin istutukset ovat käynnistyneet Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Varhaisperunoiden istutukset aloitettiin varhaisperunan päätuotantoalueilla Varsinais-Suomessa ja Turunmaan saaristossa maalis- ja huhtikuun vaihteessa. Syysviljojen, nurmien ja marjakasvustojen kasvu on vasta käynnistynyt Etelä-Suomessa.

Syysviljat, syysöljykasvit, kumina ja nurmet ovat aloittamassa kasvuaan maan eteläosissa. Säiden viilentyminen huhtikuun lopussa ja yöpakkaset maan keskiosissa ovat hidastaneet kasvuun lähtöä. Syysviljat, joita saatiin yleisesti hyvin vähän kylvöön, ovat talvehtineet tyydyttävästi lähes koko maassa. Tavanomaista heikompia ruiskasvustoja on Pohjanmaan rannikkoalueella ja Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Etelä-Pohjanmaalla puolestaan syysvehnäkasvustot ovat tavanomaista heikompia. Nurmet ovat talvehtineet tyydyttävästi maan etelä- ja keskiosissa lukuun ottamatta Kymenlaaksoa ja Pohjanmaan rannikkoaluetta, joissa nurmien kunto arvioidaan välttäväksi. Syysöljykasvit ovat talvehtineet hieman tavanomaista heikommin Etelä-Suomen rannikkoalueella, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaan rannikkoalueella myös kuminakasvustot arvioidaan välttäviksi kunnoltaan. Pohjois-Suomen pellot ovat vielä lumen peitossa, joten niiden syysviljojen ja nurmien kuntoa ei voida vielä arvioida, kerrotaan ProAgriasta.