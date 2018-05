Lantmännen ostaa Raisiolta naudanrehuliiketoiminnan – osana kauppaa myös Ylivieskan rehutehdas



Hannu Verronen

Raisio Oyj on allekirjoittanut sopimuksen naudanrehuliiketoimintansa myynnistä ruotsalaisomisteiselle Lantmännen Agro Oy:lle. Velaton kauppahinta on 34 miljoonaa euroa, ja yritysjärjestely toteutetaan osakekauppana. Osana kauppaa myös Ylivieskan rehutehdas vaihtaa omistajaa.

Raision naudanrehuliiketoiminnan arvioidaan siirtyvän uudelle omistajalle syyskuun 2018 aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Raision myymään naudanrehuliiketoimintaan kuuluvat tuotantolaitokset Ylivieskassa ja Kouvolassa sekä brändit, joista tunnetuimpia ovat Maituri ja Melli. Myös Raisioagron Benemilk-lisenssi siirtyy ostajalle. Naudanrehuliiketoiminnan palveluksessa olevat 76 henkilöä siirtyvät Lantmännen Agron palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Vuonna 2017 Raision naudanrehuliiketoiminnan liikevaihto oli 73,8 miljoonaa euroa, liiketulos 1,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,7 miljoonaa euroa. Kaupan toteutumisen jälkeen Raisio jatkaa toistaiseksi rehuviljojen toimittamista Lantmännen Agrolle.

– Yrityskauppa vahvistaa Lantmännenin asemaa viljan arvoketjussa Itämeren alueella. Meillä on entuudestaan omistuksia suomalaisessa leipomo- ja mallastamoteollisuudessa sekä maatalousliiketoiminnassa asemansa vakiinnuttanut Lantmännen Agro Oy, jolla on itsenäisiä jälleenmyyjiä koko maassa. Kun maataloutta Suomessa palvelevaan toimintaamme lisätään vielä yksi liiketoimintasegmentti, meistä tulee laaja-alaisempi liikekumppani suomalaisille viljelijöille, kertoo Lantmännenin toimitus- ja konsernijohtaja Per Olof Nyman.

Aiemmin Lantmännen on ostanut muun muassa Keskolta K-maatalousketjun.