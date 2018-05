Jukka Aniaksen kolumni: MM-kiekko käyntiin – veitset on teroitettu



Taas mennään! Jokakeväinen puheenaihe on täydessä vauhdissa. Jääkiekon MM-kisat alkoivat muodollisesti eilen, mutta Suomessa tietysti vasta tänään. Aivan äärimmäisestä testistä ei Leijonien avausottelussa ole vielä kyse, kun vastaan asettuu Korean tasavalta.

MM-kiekon otteluohjelma Kansainvälisen Jääkiekkoliiton sivuilla

Muuten. Jännä juttu, että tämä aikaisemmin Etelä-Koreana tunnettu maa on kansainvälisessä kielenkäytössä ominut koko niemimaan nimen. Etelä-Korea on siis Korea, mutta sen pohjoinen naapuri on Pohjois-Korea.

Vaikka kuka tietää. Ehkäpä juuri näinä aikoina ollaan ottamassa ensimmäisiä askeleita tiellä, joka johtaa Koreoiden yhdistymiseen. Muutama töyssy tosin matkalla on odotettavissa, mutta jospa niistä selvittäisiin.

Takaisin jääkiekkoon ja maailmanmestaruuskilpailuihin, joista kunnon (?) jalkapalloniilot käyttävät termiä ”Skoda Cup”. Jos ihan täsmällisiä ollaan, kyse on ”kendojanareitten Skoda Cupista”.

Suomalaisen jalkapallon maailmanvalloitus on toistaiseksi hieman kesken, mutta silti ihmetyttää FutisForum-fanipalstalla elävä ja toisiaan ruokkiva lajikateus. Kai nyt Suomesta löytyy urheiluihmisiä, jotka aivan sujuvasti voivat seurata niin jalkapalloa kuin jääkiekkoa?

Jalkapallopuritanistien mielestä näin ei voi olla. Olet joko meidän puolellamme tai meitä vastaan.

Mitä taas Skodaan tulee, ainakin Suomessa MM-lätkän pääsponsorointi on kantanut mukavasti hedelmää. Viittaan nyt vaikkapa tuoreimpiin mallikohtaisiin ensirekisteröintitilastoihin.

Pitääkö MM-lätkää sitten pelata jokaikinen kevät?

Kysymys on periaatteessa hyvä, mutta käytännössä vanheni jo 1970-luvun lopulla. Sinnikkäästi tätä pohdintaa silti harrastetaan vuodesta toiseen.

Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) talouden kivijalka muodostuu MM-kisojen televisiointioikeuksista saatavista tuloista. Varsinkin suomalaiset tykkäävät MM-kisoista kuin hullu puurosta. Jossain määrin kiinnostusta tuntuu olevan esimerkiksi Venäjällä.

Tämän kaiken loogisena seurauksena sitten IIHF:n kannattaisi raunioittaa oma taloutensa? Tosiaanko?

Yksi asia nyt ainakin on varma. Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki on maan jokaisen kiekkoskribentin tarkkiksella.

Aluksi ”Late” suolattiin NHL-pelaajien kieltäytymistä. Kun ahoja, teräväisiä, granlundeja ja rantasia alkoikin yllättäen ilmaantua joukkueeseen, pomppa kääntyi. Tekosyitä ei ole!, kaikuu nyt kautta median.

Vesa Rantanen Ilta-Sanomissa 11.4.: Leijonista kieltäytymisten taustalla velloo vaiettu, mutta iso ongelma

Juha Hiitelä Ilta-Sanomissa 4.5.: Nyt peli on selvä – Lauri Marjamäen Leijonilla ei ole mitään tekosyitä

Mitali on siis ehdoton minimi. Eikä sekään vielä riitä. Mielellään pitäisi olla finaalissa ja voittaa siellä. Kaikken tärkeintä on pelata oikeanlaista lätkää. Se taas määritellään sekä tavallisessa että sosiaalisessa mediassa.

Veitset on teroitettu.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.