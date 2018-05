Ennätyksellisen suuri tavarajuna kuljettaa teräskeloja Raahesta Hämeenlinnaan



Megasuuri tavarajuna liikkuu Pohjanmaan pääradalla päiväsaikaan. Arkistokuva. Markku Jokela

Massaltaan suurin kotimainen tavarajuna on aloittanut vapunaattona säännöllisessä liikenteessä Raahen ja Hämeenlinnan välillä. 5 200 tonnia painava juna kuljettaa teräsyhtiö SSAB:n teräskeloja.

Tähän asti teräskeloja on kuljetettu kahdella junalla päivässä. Nyt sama määrä kulkee yhdellä suurella, niin kutsutulla megajunalla.

Suuri tavarajuna kulkee matkansa pääradalla Siikajoelta lähtien. Siikajoelle Tuomiojan liikennepaikalle juna tulee 28 kilometrin osuuden Raahen rataa pitkin.

– Juna kulkee säännöllisesti päiväsaikaa, jotta aikataulu sopii tehdastöiden aikatauluun, VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kososen mukaan juna liikennöi suoraan päämääräänsä ilman välilastauksia.

Megajunan paino kuormassa on peräti 5 200 tonnia. Ennätyksellisen suuri kotimaanliikenteen juna kykenee kuljettamaan kerralla jopa 3 800 tonnia terästä, eli sen kuljetuskyky kasvaa yli 50 prosenttia aiempaan verrattuna.

Junassa on 52 vaunua, ja sen pituus vetureineen on 690 metriä. Vuosittainen kuljetusmäärä tällä tavarajunalla on yli miljoona tonnia.

– Junakoon kasvu tuo tehokkuutta kuljetuksiin. Pystymme kuljettamaan enemmän tavaraa pienemmällä junamäärällä. Tämä merkitsee paitsi optimoitua resurssien käyttöä, myös ympäristöhyötyjä liikenteen päästöjen vähentyessä entisestään, Kosonen kertoo.

SSAB:n logistiikkajohtaja Seppo Tervonen toteaa, että he ovat uuteen liikennöintijärjestelyyn tyytyväisiä. Tervonen nostaa myös esiin ympäristöhyödyt, kun tavara liikkuu entisen kahden junan sijaan yhdellä junalla.

– Käsittääkseni pysähdykset ja uudelleen liikkeelle lähtö veisi paljon energiaa ja toisi näin myös lisää kustannuksia. Kahden sijaan yksi tavarajuna antaa myös tilaa rataverkon muulle liikenteelle, Tervonen kommentoi.

Uuden toimintamallin taustalla ovat Pohjanmaan radan parannustyöt sekä akselipainon nosto 25 tonniin maaliskuun lopussa. Kun sallitut akselipainot kasvavat, junavaunuun voi lastata entistä enemmän kuormaa.

– Ratainfra mahdollistaa nyt suuremmat kantavuudet ja kuormakoot, ja haluamme hyödyntää tätä täysmääräisesti, Kosonen toteaa.

Yhdellä tavarajunalla liikennöinti alkoi Raahesta Hämeenlinnaan 30. huhtikuuta. Kuljetuksissa on tarkoitus hyödyntää jatkossa myös VR:n uusia sähkövetureita, jotka pystyvät vetämään aiempaa raskaampia tavarajunia.