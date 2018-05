Haapajärven päivystyspoliklinikka muuttaa, nykyisistä tiloista on löydetty kosteusvaurioita



Arja Kangas

Haapajärvi

Haapajärven terveyskeskuksen päivystyspoliklinikka muuttaa vielä tämän kuun aikana kiireettömän poliklinikan yhteyteen Isokadun puolelle. Samalla kotihoito muuttaa osasto 2:n tiloihin.

Terveyskeskuksen tilajärjestelyjä on suunniteltu jo aikaisemmin toiminnallisuuden tehostamiseksi, mutta muuttoa on nyt vauhdittamassa päivystyspoliklinikan tiloista löydetyt kosteusvauriot ikkunoiden yläosissa. Henkilökunta on myös oireillut sisäilman vuoksi.

Haapajärven kaupunki ryhtyy kiinteistön omistajana vaurioiden korjaustoimenpiteisiin.

– Kosteusvaurioita on päivystyspoliklinikan ikkunoiden yläpuolella ja jonkinlainen vaurio on myös osasto 1:n ja päärakennuksen kulmassa. Niiden lisäksi kuntotarkastuksessa tuli esille muita huomioita, jotka vaativat normaalia kunnossapitoa, kertoo Haapajärven kaupungin tekninen johtaja Vesa Savolainen.

Näillä näkymin korjaustyöt aloitetaan pikimmiten, kun päivystyspoli on muuttanut toukokuussa.

– Tiivistyksillä tilat saadaan siihen kuntoon, että niitä voidaan käyttää eikä sisätiloihin pääse kulkeutumaan mitään ylimääräistä. Sen jälkeen korjaustöissä voidaan keskittyä ulkopuolelle.

Savolaisen mukaan normaalia kunnossapitoa tehdään muun muassa talotekniikan osalta, ja taloussuunnitelmassa onkin varauduttu lähivuosina 950 000 euron investointeihin.

– Rakennusta on peruskorjattu viimeksi 2008, mutta silloinkaan kaikkia ei uusittu.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen johtaja Tuomas Aikkilan mukaan päivystyspoliklinikan siirto ei ole hätäratkaisu vaan muutto on pysyvä tilaratkaisu jatkoa ajatellen.

– Kun kiireetön ja kiireellinen vastaanotto ovat vierekkäin niin saamme sillä aikaan henkilökunnan synergiaetuja.

– Tilatyöryhmä on suunnitellut muuton hyvin etukäteen ja muutto hoidetaan rivakasti. Asiakkaita tiedotetaan hyvin ja väkeä ohjataan oikeaan paikkaan muun muassa opasteilla.

Vuodeosasto sekä yläkerrassa oleva hammashoito ja työterveys voivat jatkaa toimintaansa ennallaan nykyisissä tiloissa.