Kokkolan koulujen sisäilmasta kysely – Viime kyselystä on kymmenen vuotta



Minna Mustonen

KOKKOLA (KP)

Kokkolan kouluille tehdään sisäilmaa koskeva oirekysely. Vaikka yksittäisiä kyselyjä eri kouluilla on vuosien mittaan tehty edellisen kerran samanlainen kaikki kaupungin koulut kattava kysely tehtiin kymmenen vuotta sitten.

– Kyselyyn voivat vastata yläkouluikäiset ja lukiolaiset itse, nuorempien oppilaiden vanhempien tulisi täyttää kysely. Kannattaa myös muistaa se, että kaikista luotettavimmat tulokset saadaan silloin, kun mahdollisimman useat vastaavat kyselyyn, ohjeistaa Tuula Putus.

Ympäristölääketieteen professori Putuksen mukaan Kokkolan kaupunki on omalla toiminnallaan yksi esimerkillisistä kaupungeista.

– Kokkolassa on tartuttu koulujen sisäilmaongelmiin todella rivakasti. Osa kouluista on remontoitu osa jopa rakennettu kokonaan uudestaan. Kokkola on yksi suunnannäyttäjistä, Putus kiittelee.

Valtioneuvoston käynnistämään Terveet tilat 2028-hankkeeseen liittyen Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaine on käynnistänyt SATAKUNTA-hankkeen, jonka tavoitteena on vastata valtioneuvoston ja ministeriöiden TT'28-toimintaohjelman haasteeseen suurella ympäristölääketieteen interventio-ohjelmalla.

Vaikka SATAKUNTA-hanke aloitetaan Satakunnasta, on kaikkia Suomen kaupunkeja ja kuntia kutsuttu mukaan. Sata ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuntaa/kaupunkia otetaan mukaan tutkimusryhmään ja muut noin 200 kuntaa toimivat vertailuaineistona.

– Osasta mukana olevista kunnista saadaan todella pitkän ajan seurantatuloksia, osa on ollut mukana jo 1990 luvulla. Osasta tulee puolestaan lyhyemmän ajan tuloksia. Sisäilmanlaadun kyselyn tuloksia verrataan paitsi kansallisesti myös muiden maiden kanssa, kertoo Putus.

Hänen mukaan kysely suoritetaan toukokuun loppuun mennessä, ennen koulujen kesälomille siirtymistä. Sisäilma-kyselyn tuloksia on käytettävissä syyslukukauden alussa.

– Aion tulla paikan päälle itse niistä kertomaan, hän lupaa.

yläkoulu ja lukiolaisten kyselyyn pääset tästä

alakouluikäisten vanhemmille kysely löytyy täältä